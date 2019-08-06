Городские власти установили видеокамеры во всех новых автобусах, а также в 80% всех маршруток. Такие меры приняли ради снижения карманных краж, которые происходят в общественном транспорте.

«Установлены видеорегистраторы в 1507 микроавтобусах, в 70 троллейбусах и 70 автобусах. На установку видеорегистраторов только в троллейбусах необходимо около 2 млн сомов, средства поэтапно выделяются из бюджета», — сообщили в мэрии «Азаттыку».

Ежедневно на дороги Бишкека выезжают около 1,8 тысяч маршрутных такси, 130 троллейбусов и 140 автобусов.

Кроме этого мэрия дополнительно объяснила руководителям фирм-перевозчиков необходимость дисциплины водителей.

Так мэрия Бишкека готовится к наступлению нового учебного года — количество школьников и студентов, которые будут пользоваться общественным транспортом, вырастет по сравнению с летними месяцами.

«В этом году за парты в школах сядут порядка 160 тысяч школьников и 105 тысяч студентов и мы уже сейчас начали подготовку общественного транспорта», — говорится в сообщении мэрии.