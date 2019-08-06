В пресс-службе милиции Иссык-Кульской области «Клоопу» сообщили, что инцидент произошел 5 августа. 12-летний мальчик поехал кататься на надувном банане недалеко от пляжа в селе Бостери.

Спустя некоторое время после начала поездки, ребенок слетел с банана, когда тот сделал резкий поворот и ударился головой о катер, который тащил за собой надувной банан. Мальчик потерял сознание, его доставили в больницу, однако он скончался.

Милиционерам пока неизвестны подробности происшествия, однако правоохранители сообщили, что ребенок отдыхал на озере с родителями. Сопровождали ли они его во время катания на банане — неизвестно.

Факт зарегистрирован в Едином реестре проступков и преступлений. Госэкотехинспекция после проверки соблюдения техники безопасности примет решение об ответственности участников инцидента.