Месторождение Солтон-Сары. Фото: Мирлан Кадыров / RFE / RL

Новость обновлена в 21:45

Пресс-служба Минздрава сообщила, что 19 сотрудников китайской золоторудной компании Jhong ji Mining, выписаны из Нарынской областной больницы в «удовлетворительном» состоянии.

«Один местный житель продолжает получать лечение в отделении травматологии Нарынской областной объединенной больницы», – сообщили в Минздраве.

Ранее в результате конфликта госпитализировали 20 сотрудников компании, позже один из них был переведен на амбулаторное лечение. У работников диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Таже 28 работников компании обратились в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. После оказания первичной медицинской помощи их всех направили на амбулаторное лечение.

Радио «Азаттык» сообщило, что жители Нарынской области грозились своими силами остановить работы на золоторудном месторождении Солтон-Сары, если власти не сделают этого 6 августа.

Для переговоров с местными жителями приехали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и председатель ГСИН Мелис Турганбаев.

Чиновники попытались провести переговоры с жителями, но они вновь потребовали «вывести с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы».

Министерство внутренних дел сообщило, что 6 августа обстановка на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области «стабильная». На месторождении вечером 5 августа случился конфликт между местными жителями и работниками компании Jhong ji Mining.

«Сотрудники милиции совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы», — сообщила пресс-служба МВД.

Днем ранее, 5 августа, жители сел Нарынского района собрались на месторождении Солтон-Сары и потребовали приостановить работу китайской компании, которая работает там.

По данным радио «Азаттык», более 500 жителей собрались на месторождении. Но МВД утверждает, что их было только 300 человек.

По данным МВД, произошел конфликт между местными жителями и работниками китайской компании — обе стороны закидали друг друга камнями.

Ранее, 4 августа, около 30 местных жителей вышли на пикет у месторождения. Они обвинили китайских горнодобытчиков в конфликте, который произошел днем ранее. Жители потребовали «наказать виновных по всей строгости закона».

Местные жители неоднократно требовали закрыть месторождение и приостановить работу на ней. По их словам, из-за работ в Солтон-Сары у них гибнет скот. На что кыргызские власти утверждает, что скот погиб из-за болезней и отсутствия вакцинации.