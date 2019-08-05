UFC признал поединок Антонины Шевченко против чешской спортсменки Люси Пудиловой «боем вечера». Обе спортсменки получат дополнительно по 50 тысяч долларов за бой. Турнир прошел с 3 на 4 августа в Ньюарке, США.

Шевченко одержала победу во втором раунде, применив удушающий прием — ее соперница стала терять сознание, и бой остановили. Это вторая победа Шевченко в турнире UFC.

Антонина Шевченко входит в ТОП-15 бойцов в весе до 57 кг. Ее младшая сестра Валентина Шевченко — чемпионка по смешанным боям по версии UFC в этой же весовой категории.

Старшая из сестер Шевченко в UFC сравнительно недавно, ранее она несколько раз становилась чемпионкой мира по тайскому боксу.

UFC или абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fight Championship) — это спортивная организация, проводящая бои по смешанным правилам.

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