Чемпионка по смешанным боям по версии UFC Валентина Шевченко заработала бонус в $50 тысяч за лучшее выступление вечера. В целом за бой Шевченко получит $300 тысяч.

Шевченко смогла защитить свой чемпионский пояс, уже во втором раунде отправив соперницу Джессику Ай в нокаут ударом ногой в голову.

This might be one of the craziest knockouts I've ever seen. She was knocked out for close to two minutes. #UFC238 pic.twitter.com/DVfoW36pMZ — Keaton (@ChirpinParaKeat) June 9, 2019

После боя американка заявила, что удар был «невероятным» и оценила бой, как «жесткий».

«Поздравляю Валентину Шевченко. Это был просто невероятный удар в голову. Я благодарна за шанс выйти на ринг с тобой. […] Я провела отличный тренировочный лагерь, никогда не чувствовала себя лучше. Но я сделала определенные ошибки, которые дорого мне обошлись. Иногда бои бывают слишком жестокими, но я сама на это подписалась», — сказала Ай.

После боя Шевченко встретилась с кыргызстанцами в одном из кафе города Чикаго.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Шевченко с победой по телефону.

«Дорога к чемпионскому титулу не бывает легкой. А защитить, отстоять это звание еще труднее. Но Вы довольно легко справились с этой задачей. Было видно, что Вы намного лучше подготовлены, чем Ваша соперница», — сказал Жээнбеков.

Бой между Шевченко и Ай прошел 8 июня в городе Чикаго, США. Шевченко защищала свой чемпионский пояс в наилегчайшей весовой категории.