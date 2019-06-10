В больнице управления делами президента сообщили изданию 24.kg, что состояние депутата парламента Зарылбека Рысалиева остается «стабильно тяжелым», и он находится в реанимации.

«Пациенту поставлен диагноз “острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза”. Это последствия дважды перенесенного им инсульта. Возможно, это связано со стрессом и сахарным диабетом», — сказали в больнице.

Врачи собирают консилиум, чтобы определить тактику лечения депутату.

Рысалиева госпитализировали 7 июня после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Депутат возглавлял Госслужбу по исполнению наказаний в 2013 году, когда суд Нарына освободил Батукаева по поддельному диагнозу «лейкоз».

В мае Рысалиева уже вызывали на допрос, где он заявил, что нужно вызвать в милицию нескольких бывших чиновников, связанных с этим делом — экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-генпрокурора Аиду Салянову, бывшего первого вице-премьера Шамиля Атаханова и других.

По словам Рысалиева, у него на руках есть доказательства вины некоторых чиновников, однако имен он не назвал.

Сейчас Салянова и Атаханов задержаны по этому делу. МВД пока не вызывало Атамбаева на допрос, однако некоторые фигуранты этого дела заявляют, что именно экс-президент давал приказ об освобождении криминального авторитета.

Власти возобновили дело об освобождении Батукаева весной 2019 года. Милиция уже задержала врачей, судью, который выносил решение по этому делу, и прокурора.

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