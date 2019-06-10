В Центральной избирательной комиссии Казахстана огласили предварительные итоги внеочередных выборов президента.

По данным ЦИК, за действующего президента Касым-Жомарта Токаева проголосовало 70,76 процентов избирателей.

Второе место занял кандидат от объединенного национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, который набрал — 16,2 процента. На третьем месте оказалась кандидатка от партии «Ак Жол» Дания Еспаева, за которую проголосовали 5,2 процента избирателей.

Остальные четыре кандидата набрали менее четырех процентов голосов. Всего в голосовании приняло участие 77,4 процента избирателей.

Выборы президента Казахстана сопровождались митингами в разных городах и сообщениями о многочисленных возможных нарушениях.

В соцсетях распространялись видео с участков, когда один человек вбрасывал в урну по несколько бюллетеней.

Также на некоторых участках могло в один момент появиться много людей — наблюдатели называют такую практику подвозом голосующих. Чаще всего эти люди голосуют за провластного кандидата. На одном из участков наблюдатели зафиксировали, как избирательная комиссия держала под столом бюллетени, в которых уже был отдан голос за Токаева.

Не обошлось и без задержаний активистов, журналистов и правозащитников. По данным МВД, только в Нур-Султане и Алматы в полицию доставили около 500 человек, однако, по неофициальной информации, задержанных было больше. МВД заявил, что протесты — это попытка «дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов».

Замминистра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что задержанные протестовали «по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК» (Демократический выбор Казахстана). Это движение возглавляет оппозиционер Мухтар Аблязов, который живет за границей — в Казахстане его приговорили к пожизненному сроку.

Среди задержанных были журналисты казахской редакции «Азаттыка» Петр Троценко, Сания Тойкен и журналист France-Press Крис Риклтон. Также задержали сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрия Тихонова и правозащитника Мариуса Фоссума.