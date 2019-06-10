Фото иллюстративное. Автор: Султан Досалиев / Пресс-служба президента КР



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на выборах в президенты, хотя Центризбирком Казахстана подвел только предварительные итоги. ЦИК Казахстана сообщил 10 июня, что предварительно за Токаева проголосовало 70,76 процентов избирателей.

«Жээнбеков выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента будет способствовать дальнейшему устойчивому и всестороннему развитию Казахстана. В целях расширения кыргызско-казахстанского сотрудничества Жээнбеков пригласил Токаева посетить Кыргызстан», — говорится в сообщении пресс-службы кыргызского президента.

Жээнбеков поздравил Токаева одним из первых. Токаев также успел получить поздравления двух других президентов стран Центральной Азии — глава Узбекистана Шавката Мирзиёева и глава Таджикистана Эмомали Рахмона.

Выборы президента Казахстана сопровождались митингами в разных городах и сообщениями о многочисленных возможных нарушениях — вбросы бюллетеней и подвоз голосующих.

На одном из участков наблюдатели зафиксировали, как избирательная комиссия держала под столом бюллетени, в которых уже был отдан голос за Токаева.

Также в день выборов полиция и СОБР задержали активистов, журналистов и правозащитников. По данным МВД, только в Нур-Султане и Алматы в полицию доставили около 500 человек. В министерстве заявили, что задержанные протестовали «по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК» (Демократический выбор Казахстана).

ДВК — это движение возглавляет оппозиционер Мухтар Аблязов, который живет за границей. В Казахстане его приговорили к пожизненному сроку.

Среди задержанных были журналисты казахской редакции «Азаттыка» Петр Троценко, Сания Тойкен и журналист France-Press Крис Риклтон. Также задержали сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрия Тихонова и правозащитника Мариуса Фоссума.