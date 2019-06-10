Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по официальным экзитполам получил около 70 % голосов избирателей. У его ближайшего соперника Амиржана Косанова около 15% голосов избирателей.

Это первые выборы президента в Казахстане, в которых Нурсултан Назарбаев не числится кандидатом. Тем не менее, Токаев именно его ставленник.

Наблюдатели зафиксировали на пунктах голосования вбросы бюллетеней. Также они жаловались на то, что члены избирательной комиссии и полиция мешали им работать.

Выборы президента прошли на фоне массовых протестов. В день голосования только в Нур-Султане и Алматы были задержаны 500 человек. Среди задержанных были журналисты и правозащитники, сообщившие о насилии в отношении участников мирных протестов. Кроме того, задержаны были и просто прохожие.

Мирные митинги прошли не только в Нур-Султане и Алматы, но и в других городах, например, Актобе, Шымкенте и Костанае. МВД считает, что протесты — это попытка «дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов».

Участников предыдущих мирных протестов — первомайским и протестам многодетных матерей — задерживали на срок от пяти до 15 суток и штрафовали. Семьи задержанных жаловались на давление и угрозы увольнением, а несколько молодых активистов были насильно отправлены в армию.