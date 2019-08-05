Ребенок, возвращенный спецслужбами из Сирии в Казахстан. Скриншот из видео советника президента РК Эрлана Карина

Пресс-служба правительства сообщила, что кыргызские госорганы работают над тем, чтобы вернуть в страну детей граждан Кыргызстана из иракских лагерей для беженцев.

Для этого правительство собирается отправить рабочую группу в сентябре 2019 года в столицу Ирака — Багдад.

«Создана межведомственная рабочая группа [которая заниматься возвращением]. Кроме этого кыргызской стороной изысканы финансовые средства для выплаты штрафов за детей, нарушивших правила визового режима Исламской Республики Ирак», — сообщило ведомство.

Власти Кыргызстана совместно с международными организациями пытаются посетить также и сирийские лагеря для беженцев и выяснить точное нахождение кыргызстанцев.

Правительство сообщило, что ведет «всю необходимую» работу по возвращению на родину детей кыргызстанцев — вопрос находится под личным контролем премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Кыргызские власти говорят о возвращении детей из Ирака и Сирии, но непонятно как они поступят с кыргызстанками там. Пресс-служба правительства оказалась недоступной на момент публикации материала.

Ранее группа кыргызстанцев под руководством активиста Кубанычбека Токтосунова заявила, что они готовы за свой счет вернуть в Кыргызстан из Сирии и Ирака 150 женщин и детей и помочь им с реабилитацией.

По данным кыргызских властей, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детей. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.

Казахские власти вернули более 500 своих граждан из Сирии и Ирака. Большинство из них — это дети. В отношении некоторых взрослых граждан возбудили уголовные дела по статьям «пропаганда терроризма» и «возбуждение розни».

Узбекистан вывез из Ирака и Сирии более 150 своих граждан. Большая часть вывезенных — это женщины и дети.Таджикистан вернул более 80 детей своих граждан из Ирака.