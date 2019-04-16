Дело по крушению грузового боинга в Дачи-Су возобновлено — Генпрокурор

Спасатели работают на месте крушения самолета. Фото: Александра Ли / Kloop.kg



Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов сообщил в парламенте, что возобновлено дело по крушению «Боинга-747», который рухнул на поселок близ Бишкека в январе 2017 года.

По словам Джамшитова, Генпрокуратура в январе 2019 года отменила решение МВД о приостановлении дела. В пресс-службах МВД и генпрокуратуры журналистике «Клоопа» не объяснили причины приостановления дела.

«Сейчас идет следствие, по итогам работы будет дана информация. В интересах следствия не буду разглашать подробности», — сказал генпрокурор.

Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул на дачный поселок Дачи-СУ в январе 2017 года. По официальной версии, самолет летел из Гонконга в Стамбул, и должен был заправиться в бишкекском аэропорту «Манас» .

Не долетев до аэропорта, самолет упал на близлежащий поселок и разрушил 26 домов. Жертвами крушения самолета стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Власти Кыргызстана оценили ущерб в более 186 млн сомов.

После крушения юристы оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайкуль Токтакунова и Канатбек Азиз заявили, что часть груза на рухнувшем самолете принадлежала Алмазбеку Атамбаеву, который тогда был президентом, а также его супруге.

В январе 2017 года Госкомитет нацбезопасности сообщил, что часть груза на борту рухнувшего боинга предназначалась Кыргызстану — казахская компания JTI Kazakhstan LLC собиралась безвозмездно передать почти две тонны электрозажигалок Кыргызстану.

Всего на борту самолета, по данным ГКНБ, было 76 тонн 758 килограмм груза — бытовая техника, сотовые аксессуары, зажигалки и мобильные телефоны.

По теме:

• Крушение «Боинга-747»: Первые 12 часов после трагедии