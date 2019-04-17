Суд Москвы заочно арестовал кыргызстанца по делу о теракте в питерском метро

Басманный суд Москвы заочно арестовал кыргызстанца Исломбека Тургунова и объявил его в международный розыск. Тургунова обвинили по статье «Участие в террористическом сообществе».

«Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его задержания или этапирования в Россию. Он объявлен в международный розыск», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Теракт в питерском метро произошел 3 апреля 2017 года — от взрыва погибли 17 человек, более сотни ранены, пострадавшими названы 112 человек.

По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Жалилов, погибший при взрыве. Правоохранительные органы задержали 11 человек, которые были связаны с Жалиловым. Все задержанные — уроженцы Центральной Азии.

Все обвиняемые не признают свою вину, а трое из них жаловались на пытки в «секретной тюрьме» Федеральной службы безопасности России.

Правозащитница Яна Теплицкая заявила, что «все или почти все обвиняемые — случайные люди».