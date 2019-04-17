«Во избежание стычек». Только одного человека вывели со встречи с акимом Матраимовым — милиция Оша

Тилек Матраимов

Милиция Ошской области заявила, что 30 марта со встречи с акимом Кара-Суйского района Тилеком Матраимовым вывели только одного человека.

По их данным, на встрече жители района критиковали не Тилека Матраимова, а главу Папанского сельского округа Эрмата Исмаилова.

«Сторонники Исмаилова устроили словесную перепалку и стали выхватывать микрофон [у критикующих Исмаилова]», — сообщили в милиции.

В милиции утверждают, что из зала вывели одного из сторонников Исмаилова, чтобы избежать возможной стычки между собравшимися.

«Отдельные средства массовой информации распространяют неверную информацию относительно данного случая», — говорится в пресс-релизе УВД Ошской области.

Встреча с Тилеком Матраимовым прошла еще 30 марта, там обсуждалось в том числе возвращение Исмаилова на должность главы Папанского сельского округа.

Местные жители начали критиковать работу администраций сельских округов. Они были недовольны тем, что сельсоветы выдают по нескольку земельных участков богатым людям, а малообеспеченные семьи участков не получают.

«Если мы заходим к главе айыл окмоту с личными делами, а он сидит как хан. Так как они считаются слугами народа, они должны служить народу как слуги, а не относится [к нам] как ханы», — сказал сельчанин Элдияр Жанибеков.

В марте жители сельского округа Папан митинговали против действий Тилека Матраимова и требовали его отставки. Протесты начались после того, как округ возглавил Эрмат Исмаилов, которого ранее обвинили в «незаконной продаже земель».

Братья Матраимовы во власти

Тилек Матраимов стал акимом Кара-Суйского района в феврале 2012 года, несмотря на заявления депутатов о давлении со стороны его родственников.

У Матраимова большая семья и трое его братьев занимают высокие посты. Самый старший брат — Искендер Матраимов — депутат парламента. Еще один брат Ислам Матраимов возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции.

Другой брат — Райымбек Матраимов — раньше был зампредседателя таможни, но его оттуда уволил экс-премьер-министр Сапар Исаков по просьбе бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако Матраимов оспорил решение правительства в суде, и суд распорядился восстановить его в должности.

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