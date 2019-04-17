Уволили милиционера, который пытался сломать камеру «Безопасного города»

Из органов внутренних дел уволили милиционера за попытку сломать камеру «Безопасного города» в селе Беш-Кунгей.
В пресс-службе МВД рассказали, что 21 февраля им поступило сообщение о хулиганстве — двое неизвестных мужчин мешали съемке одной из передвижных камер «Безопасного года» и попытались сломать ее.
Следствие установило, что одним из подозреваемых оказался милиционер.
Камера сразу же была снята с линии, так как она могла неправильно фиксировать нарушения.
«Безопасный город» — это государственный проект по фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью камер. Пока «Безопасный город» запустился только в Бишкеке и Чуйской области, еще одна камера стоит на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт. Проект осуществляется российской компанией «Вега». Власти планируют установить камеры по всей стране.