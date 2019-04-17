Уволили милиционера, который пытался сломать камеру «Безопасного города»

Камера сразу же была снята с линии, так как она могла неправильно фиксировать нарушения.

«Безопасный город» — это государственный проект по фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью камер. Пока «Безопасный город» запустился только в Бишкеке и Чуйской области, еще одна камера стоит на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт. Проект осуществляется российской компанией «Вега». Власти планируют установить камеры по всей стране.