СДПК назвала фейком информацию о том, что Атамбаев «уничтожил» материалы дела по авиакатастрофе в Дачи-СУ

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева назвала фейком публикацию, в которой якобы экс-генпрокурор Индира Джолдубаева заявила, что экс-президент Алмазбек Атамбаев «уничтожил» материалы дела по крушению «Боинга-747» в поселке Дачи-СУ близ Бишкека.
Публикация под названием: «Экс-генпрокурор Индира Джолдубаева: “Атамбаев уничтожил все доказательства, связанные с аварией в Дача-Су”» появилась 17 апреля на блоговой платформе, где запись может оставить любой человек. Также автор статьи называет своим источником несуществующий сайт Chagylban.kg.
«По правде говоря, в то время для раскрытия всех деталей создавалось множество препон. Открыто об этом говорить было опасно. Многие факты, собранные во время следствия, были уничтожены Алмазбеком Шаршеновичем. Наряду с падением самолета также была раскрыта крупная контрабанда», — приводит автор статьи якобы слова экс-генпрокурора.
Редакции не удалось связаться с самой Индирой Джолдубаевой.
Депутат парламента Каныбек Иманалиев попросил прокомментировать эту статью генпрокурора Откурбека Джамшитова, который 17 апреля отчитывается в Жогорку Кенеше о своей деятельности. В ответ Джамшитов пообещал уточнить и предоставить информацию позже.
Несмотря на опровержение от СДПК, эту информацию в фейсбуке распространили бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев, правозащитница Гульнара Джурабаева и экс-депутатка от оппозиционной партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева.
Однако к моменту публикации материала Каптагаев и Сасыкбаева уже удалили свои посты.
Информация об уничтожении доказательств Атамбаевым появилась на фоне заявления генпрокурора Откурбека Джамшитова о возобновлении дела о крушении самолета в Дачи-СУ в январе 2017 года. В результате крушения погибли 39 человек.
После авиакатастрофы юристы оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайкуль Токтакунова и Канатбек Азиз заявили, что часть груза на рухнувшем самолете принадлежала Алмазбеку Атамбаеву, который тогда был президентом, а также его супруге.
В январе 2017 года Госкомитет нацбезопасности сообщил, что часть груза на борту рухнувшего боинга предназначалась Кыргызстану — казахская компания JTI Kazakhstan LLC собиралась безвозмездно передать почти две тонны электрозажигалок Кыргызстану.
Всего на борту самолета, по данным ГКНБ, было 76 тонн 758 килограмм груза — бытовая техника, сотовые аксессуары, зажигалки и мобильные телефоны.