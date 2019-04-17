СДПК назвала фейком информацию о том, что Атамбаев «уничтожил» материалы дела по авиакатастрофе в Дачи-СУ

Публикация под названием: «Экс-генпрокурор Индира Джолдубаева: “Атамбаев уничтожил все доказательства, связанные с аварией в Дача-Су”» появилась 17 апреля на блоговой платформе, где запись может оставить любой человек. Также автор статьи называет своим источником несуществующий сайт Chagylban.kg.

«По правде говоря, в то время для раскрытия всех деталей создавалось множество препон. Открыто об этом говорить было опасно. Многие факты, собранные во время следствия, были уничтожены Алмазбеком Шаршеновичем. Наряду с падением самолета также была раскрыта крупная контрабанда», — приводит автор статьи якобы слова экс-генпрокурора.

Редакции не удалось связаться с самой Индирой Джолдубаевой.

Депутат парламента Каныбек Иманалиев попросил прокомментировать эту статью генпрокурора Откурбека Джамшитова, который 17 апреля отчитывается в Жогорку Кенеше о своей деятельности. В ответ Джамшитов пообещал уточнить и предоставить информацию позже.

Несмотря на опровержение от СДПК, эту информацию в фейсбуке распространили бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев, правозащитница Гульнара Джурабаева и экс-депутатка от оппозиционной партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева.

Однако к моменту публикации материала Каптагаев и Сасыкбаева уже удалили свои посты.