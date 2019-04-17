Учительница побила школьника за пропуск урока. Мэрия посоветовала ее уволить

Глава департамента образования при мэрии Сауле Мейрманова «настоятельно» рекомендовала директору муниципальной школы №19 уволить учительницу, которую обвиняют в том, что она побила своего ученика за пропуск урока.
Изначально видео распространилось в фейсбуке, однако сейчас оно недоступно. На нем было запечатлено, как женщина хватает школьника за ухо при всем классе и замахивается на него и бьет его.
Информагентство 24.kg опубликовало зацензурированнуюв версию.
Несмотря на зацензуренное видео, после замаха слышен глухой звук удара.
«Мои слова для тебя перестали быть словами? Почему ты ушел [с урока]? […] Почему, когда я позвонила, ты ответил, а потом бросил трубку?», — говорит женщина на видео.
Журналисту «Клоопа» не удалось связаться ни с директором школы №19, ни с завучем по воспитательной части. В приемной школы отказались предоставить их номера.