Учительница побила школьника за пропуск урока. Мэрия посоветовала ее уволить

Глава департамента образования при мэрии Сауле Мейрманова «настоятельно» рекомендовала директору муниципальной школы №19 уволить учительницу, которую обвиняют в том, что она побила своего ученика за пропуск урока.

Изначально видео распространилось в фейсбуке, однако сейчас оно недоступно. На нем было запечатлено, как женщина хватает школьника за ухо при всем классе и замахивается на него и бьет его.

Информагентство 24.kg опубликовало зацензурированнуюв версию.