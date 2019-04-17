Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, выступая в парламенте 17 апреля, заявил, что расследование в отношении интернет-провайдера «Акнет» продолжается. Джамшитов сказал, что сейчас в производстве находится три уголовных дела.

Он упомянул видеозапись, где якобы сотрудник Финансовой полиции вымогает деньги у представителя «Акнета».

«Что касается распространенных в интернете видеоматериалов, то мы направили запросы в финпол, по итогам их расследования мы дадим правовую оценку», — сказал он.

Видеозапись появилась в сети вечером 10 апреля. В ролике указано, что неизвестные люди приезжали в офис «Акнета» и угрожали руководству компании.

На видеозаписи запечатлены двое мужчин — представитель «Акнета» и неизвестный мужчина. Последний угрожал представителю интернет-провайдера и требовал выплатить ему деньги с прибыли компании за период с 2007 года по 2018 год. По словам неизвестного, он забрал долю компании в 33 процента. Он также требовал внедорожник «Лексус-570» 2018 года, который ему должен купить «Акнет».

Неизвестный угрожал «наказать» юриста компании, а также направить в «Акнет» представителей Госкомитета нацбезопасности и финпола.

«Я через суд не буду действовать… Сколько вы там посчитали, пусть поступит мне на счет, а дальше разберемся… Я могу сейчас похоронить эту компанию, допустим… Конец “Акнету” будет, если мы диалог не сделаем, тогда может настать… Два участника пойдут заявление напишут в финансовую полицию, ГКНБ», — заявил неизвестный мужчина.

Что говорят в финполе?

Через несколько дней после обнародования записи, финансовая полиция выпустила свое официальное заявление. В службе считают, что в интернет выкладываются «смонтированные и вырванные из контекста записи разговоров».

«Видео имеют спланированную негативную тональность, явно присутствует заинтересованность отдельных лиц, которые своими действиями пытаются создать отрицательный имидж сотрудников службы. […] Заинтересованные лица пытаются создать негативное общественное мнение о якобы преступном сговоре учредителей компании “Акнет” и Финпола», — говорится в пресс-релизе службы.

Обыски в компании

В конце ноября 2018 года финансовая полиция провела обыски в компании «Акнет». Тогда компания назвала это «рейдерским захватом» и в работе кабельного телевидения и интернета от «Акнета» начались перебои.

Это отразилась не только на пользователях интернета, но и на работе госорганов, так как большинство из них пользуются интернетом от провайдера «Акнет».

В финполе заявили, что дело в отношении провайдера «Акнет» возбудили по заявлению одного из акционеров Руслана Абдумажитова по фактам занижения выручки, уклонения от уплаты налогов и невыплаты дивидендов акционерам.

Учредителями компании «Акнет» являются Кубан Ажимудинов, Аскар Кутанов и Руслан Абдумажитов. Фирму возглавляет Кубан Ажимудинов. Между ним и работавшим исполнительным директором Русланом Абдумажитовым возникли разногласия по поводу долей и разделения прибыли.

Финпол наложил арест на счета компании и назначил налоговую проверку. После неоднократных просьб арест с главного счета был снят.

«Во избежание недопущения непредвиденных негативных обстоятельств, таких как отключение от интернета населения республики и госорганов, было принято решение о снятии ареста со счета, в результате чего компания продолжила бесперебойную работу», — сказано в пресс-релизе финпола.

Во время расследования компания возместила бюджету ранее сокрытые налоги в 150 млн сомов и финпол закрыл уголовные дела.

Однако 27 марта Генеральная прокуратура сообщила, что решение финпола о прекращении четырех уголовных дел было отменено. Сейчас этими делами занимается Следственная служба МВД.

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