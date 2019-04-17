Перепалка сторонников Кулматова и Ибраимова с судебным конвоем и милицией — видео

Стычка между соратниками двух бывших мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова и милиционерами произошла 17 апреля после заседания суда.
Конфликт случился из-за того, что милиционеры отказались пустить в зал заседания родственницу одного из обвиняемых. После этого, между сторонниками экс-мэров и конвоем началась словесная перепалка.
Дела против Кулматова и Ибраимова
Кулматова обвиняют в незаконном использовании 2 млн долларов США из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.
Ибраимова обвиняют в коррупции на посту мэра Бишкека, а также в «незаконной передаче муниципальной земли». Еще одно обвинение связано с продажей пансионата «Солнечный берег».
Оба политика входят в близкое окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева. После арестов, Кулматов и Ибраимов назвали свое преследование «политическим» из-за конфликта между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.