Суд оставил под стражей чиновников ГРС по делу о загранпаспортах

Сторонники задержанных у Первомайского райсуда. Фото: Издание «24.kg»

Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по этому делу. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

Первомайский райсуд Бишкека 17 апреля оставил под стражей на два месяца директора «Инфокома» Таланта Абдуллаева, замглавы Госрегистрационной службы Русланбека Сарыбаева и статс-секретаря ведомства Данияра Бакчиева.

Решения суда ожидали около 150 сторонников и родственников задержанных. Заседание длилось более четырех часов и завершилось поздно вечером.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с выигравшей тендер компанией Garsu Pasaulis по изготовлению бланков для загранпаспортов.

По версии следствия, тендерная комиссия по «необоснованным причинам» отстранила от участия в конкурсе иностранные компании, которые раньше изготавливали бланки.

Но в ГРС считают, что их сотрудники «действовали в рамках законодательства».

Также в ГРС считают, что экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен. Ранее генпрокуратура заявила, что сумма ущерба от тендера оценивается в 253 млн сомов.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов. Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера.

По версии спецслужб, Garsu Pasaulis выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Однако в самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

Глава ГРС Алина Шаикова также заявила, что тендер провели «в соответствии с законами страны».