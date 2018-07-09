Кыргызское общественное телевидение (КТРК) поругалось с самым популярным в стране провайдером кабельного ТВ, компанией «Акнет» — да так, что под угрозой срыва оказались трансляции чемпионата мира по футболу.
Из-за чего вся драка?
Непонятно, потому что обе стороны конфликта делают взаимоисключающие заявления.
Вот что говорит «Акнет»:
КТРК давало им бесплатно пакет своих телеканалов, включая КТРК Спорт. Уже в ходе чемпионата мира по футболу КТРК потребовала, чтобы провайдер начал платить им за трансляцию матчей, что в «Акнете» считают крайне несправедливым и нечестным.
Вот что говорит КТРК:
Трансляция чемпионата мира влетела общественному телеканалу в копеечку, поэтому ещё до турнира КТРК предупредила всех кабельных провайдеров, что им нужно будет доплатить за неё, а «Акнет» теперь лжёт и уходит от обязательств.
Как всё это сказалось на телезрителях?
Вечером 7 июля представители кыргызского среднего класса, преимущественно бишкекчане, включили свои уютненькие телевизоры с ресиверами от «Акнета», чтобы посмотреть четвертьфинальный матч между Англией и Швецией.
Внезапно, в нижней части экрана, вместо информации о счёте матча и всякой статистики о проценте владения мячом, появился мегатитр с жалобой «Акнета» на КТРК.
А где-то за семь минут до конца первого тайма трансляция прекратилась вовсе, ибо в этот момент гендиректор КТРК Илим Карыпбеков, разъяренный мегатитром «Акнета», в сердцах приказал своим подчиненным отключить непокорному провайдеру весь пакет телеканалов общественного ТВ. Включая КТРК Спорт — единственный вообще-то канал, из-за которого мог разгореться сыр-бор всефэйсбучных масштабов (ну не из-за КТРК Баластан ругаться же).
Злые телезрители (речь идёт где-то о сотне тысяч абонентов, на самом деле, но точных цифр по количеству клиентов не знает никто, кроме самого «Акнета») успели увидеть только гол Харри Магуайра и сидели в неведении перед телевизорами со своим греющимся пивом.
Шутка, не было никакого неведения, 2018 год же: кто-то из них начал судорожно искать пиратский стрим в интернете, а кто-то сел читать полный негодования пост Илима Карыпбекова в фейсбуке, который он написал во время второго тайма матча Англия-Швеция.
Карыпбеков, всё ещё не остывший после выпиливания пакета КТРК из сетки «Акнета», назвал поведение провайдера «непрофессиональным, низким, клеветническим».
В комментариях разгорелся срач немыслимых масштабов, в котором досталось всем: и «Акнету», и всему КТРК, и Илиму Карыпбекову отдельно.
Но и это ещё не всё
Пикантности всей ситуации добавляло то, что следующим матчем было противостояние века между Хорватией и Россией, а фанатов сборной России в Кыргызстане так много, что во время её матчей не увлеченные футболом люди пишут примерно такие посты:
В какой-то момент господин гендиректор КТРК начал, кажется, понимать, что ещё чуть-чуть, и злые абоненты «Акнета» придут за ним с дёгтем и перьями, поэтому надо было срочно скорректировать траекторию своих действий.
В 22:30, за полтора часа до стартового свистка матча Хорватия-Россия, Карыпбеков воззвал правоохранительные органы к проверке «Акнета»:
Разумеется, это не успокоило комментаторов, ибо обыск в офисе «Акнета» никак не гарантировал показ любимых матчей, а скорее ставил их под ещё большую угрозу.
Поэтому ближе к полуночи, когда хорваты с россиянами уже разогревались на предматчевой тренировке на сочинском стадионе «Фишт», Карыпбеков дал полнейший задний ход, вернул «Акнету» трансляцию всего пакета общественного ТВ, а заодно выпустил уже третью за вечер запись в фэйсбуке: на этот раз он пообещал разобраться с «Акнетом» отдельно, забив им стрелку на вечер следующего дня.
И что, встретились они?
Это пока непонятно. Карыпбеков говорил, что встретится с представителем «Акнета», но это точно не директор Руслан Абдумажитов, потому что он сейчас не в Кыргызстане.
В разговоре с журналистом «Клоопа» днём 8 июля Абдумажитов рассказал много чего интересного, обвинив, в том числе, Карыпбекова в «угрозах и шантаже».
Комментируя решение Карыпбекова отключить «Акнету» каналы КТРК во время трансляции матча, Абдумажитов сказал следующее: «Я не знаю, какие он там кушает грибы или чем он там ударился».
Карыпбеков в разговоре с журналистом «Клоопа» тоже не стеснялся в выражениях:
«”Акнет” нагло лжет и мы это все докажем. Мы собираем все документы, они все будут представлены общественности», — сказал гендиректор всея КТРК.
Встреча должна была состояться в 18:00, но после неё никто из сторон пока недоступен для комментариев, а после полуночи звонить им невежливо, поэтому эту часть новости мы, наверное, обновим в понедельник днём.
Я абонент «Акнета», я так и не понял — смогу я посмотреть полуфиналы с финалом или нет?
А НИКТО ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ!!!