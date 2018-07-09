Как всё это сказалось на телезрителях?

Вечером 7 июля представители кыргызского среднего класса, преимущественно бишкекчане, включили свои уютненькие телевизоры с ресиверами от «Акнета», чтобы посмотреть четвертьфинальный матч между Англией и Швецией.

Внезапно, в нижней части экрана, вместо информации о счёте матча и всякой статистики о проценте владения мячом, появился мегатитр с жалобой «Акнета» на КТРК.

Фото: Илим Карыпбеков

А где-то за семь минут до конца первого тайма трансляция прекратилась вовсе, ибо в этот момент гендиректор КТРК Илим Карыпбеков, разъяренный мегатитром «Акнета», в сердцах приказал своим подчиненным отключить непокорному провайдеру весь пакет телеканалов общественного ТВ. Включая КТРК Спорт — единственный вообще-то канал, из-за которого мог разгореться сыр-бор всефэйсбучных масштабов (ну не из-за КТРК Баластан ругаться же).

Злые телезрители (речь идёт где-то о сотне тысяч абонентов, на самом деле, но точных цифр по количеству клиентов не знает никто, кроме самого «Акнета») успели увидеть только гол Харри Магуайра и сидели в неведении перед телевизорами со своим греющимся пивом.

Шутка, не было никакого неведения, 2018 год же: кто-то из них начал судорожно искать пиратский стрим в интернете, а кто-то сел читать полный негодования пост Илима Карыпбекова в фейсбуке, который он написал во время второго тайма матча Англия-Швеция.

Карыпбеков, всё ещё не остывший после выпиливания пакета КТРК из сетки «Акнета», назвал поведение провайдера «непрофессиональным, низким, клеветническим».

В комментариях разгорелся срач немыслимых масштабов, в котором досталось всем: и «Акнету», и всему КТРК, и Илиму Карыпбекову отдельно.

Почитайте, нет смысла это пересказывать