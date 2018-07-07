«Акапелла», «312», МС Мара и AP Clan — в середине 2000-х они были первопроходцами кыргызского рэпа и первыми звездами, которые исполняли что-то отличное от привычной кыргызской поп-музыки. Метин Джумагулов узнал, как они пришли в рэп и чем занимаются спустя более чем 10 лет.

«Когда мы выступали в клубах, они были битком набиты. Когда появился блютуз, это был взрыв — все начали друг другу передавать треки. Для нас это был сигнал — начать заниматься этим серьезно», — вспоминает бывший участник группы AP Clan Рашид Сарыбагышев.

В середине 2000-х хип-хоп культура в Бишкеке была на пике своей популярности: песни местных рэп-исполнителей звучали с каждого угла и с каждого телефона. Бывшие еще вчера простыми бишкекскими парнями новоявленные рэперы стали настоящими местными звездами и ролевыми моделями для молодежи. Они гастролировали по стране и получали приглашения выступать в соседнем Казахстане.

Рэп-коллективы неоднократно собирали полный зал Дворца спорта — тем, кому не досталось места, слушали их стоя.

Через несколько лет волна начала спадать, а многие рэперы выбрали для себя совершенно другую — немузыкальную — карьеру. Из десятков тогдашних звезд в музыке остались единицы.

Вчерашние кумиры молодежи выросли и стали топ-менеджерами, банкирами и маркетологами.