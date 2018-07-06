Я мусульманин, и у меня не растет борода. Что делать?*

«Подстригайте усы и отпускайте бороды. Отличайтесь от многобожников»
Хадис пророка Мухаммада о бороде
* — этот текст поможет и немусульманам, у которых не растёт борода.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В этом материале будет раздел про врача. Лучше прочитайте этот текст полностью, прежде чем использовать какие-либо препараты.
Мырза всегда мечтал о пышной бороде.
Как и у многих мужчин в Кыргызстане, борода растет у него только в зоне подбородка, но он все равно отращивает ее, чтобы следовать мусульманским рекомендациям.
«Раньше у меня вообще бороды не было — не росла. Когда у меня там три волоска было, мне брат говорил: “У тебя бороды-то почти нет, зачем тебе такая? Некрасиво, сбрей”. Была бы нормальная густая, выглядело бы лучше», — мечтает он.
Что же делать Мырзе и к кому ему обратиться?
Пойти в ларёк возле мечети?
Самым очевидным местом для решения проблемы кажутся киоски возле Центральной мечети Бишкека. В них продаётся всё, что нужно правоверным мусульманам, включая средство для роста бороды.
Разлитое во флаконы размером с капли для носа, оно украшено бородатым младенцем на упаковке.
Продавцы обещают 100-процентный результат без вреда для здоровья за 250 сомов.
«Натуральный продукт, конечно же! Возят его из Объединенных Эмиратов, — убеждает продавщица. — Берите, берите обязательно, борода будет даже лучше, чем у ребенка на упаковке!»
Правда, как именно действует средство, непонятно, а продавщица предлагает найти рецепт «в интернете».
Если вы готовы доверить свой волосяной покров неизвестной жидкости из киоска, можно не читать этот текст дальше. Если же «натуральный продукт» вызвал сомнения, двигаемся дальше.
Зайти в хипстерский барбер-шоп?
Мало кто разбирается в бородах лучше, чем сотрудники барбер-шопов. На волне моды на бороду, в Бишкеке в последние три года открылось как минимум пять заведений по уходу за волосами на лице.
Акмарал работает в одном из них (название она попросила не указывать) и говорит, что, помимо ультрасовременных хипстеров, к ним приходят и ультраконсервативные мусульмане.
«Они к девушкам вообще не садятся, им нельзя — их должен стричь и брить только мужчина. Мы просто торчащие волосы убираем и смазываем бороду. По религии нужно, чтобы борода выглядела аккуратно», — объясняет Акмарал.
Обращаются к ним, разумеется, те, у кого борода уже есть. В целом же в Кыргызстане, по наблюдениям Акмарал, у многих мужчин действительно проблемы с ростом волос на лице.
«Растут у всех усы и в зоне подбородка. На щеках проблематичнее. Если хотят отрастить [бороду], то она растет тонкой линией под нижней челюстью», — делится Акмарал своим опытом наблюдений за клиентами.
В барбер-шопе, в котором работает Акмарал, впервые звучит слово «миноксидил» — средство, которое должно стимулировать рост бороды.
Барбер-шоп продаёт его клиентам, но никто из сотрудников не может объяснить, как он действует и что содержит. Может быть всё-таки кто-то разбирается в росте бороды ещё лучше?
Обратиться за советом к транс-мужчине?
Бишкекчанин Азамат (имя изменено) — мужчина, которому при рождении определили пол как женский. Четыре года назад он начал так называемый «переход» — так называется процесс изменения тела человека при помощи гормональной терапии и/или операций.
До перехода у Азамата не было вообще никакой растительности на лице, сегодня же его подбородок и скулы украшает роскошная тёмная борода.
Она не всегда была такой — в первое время после перехода волосы на лице росли клочками. «На подбородке чуть-чуть росла, на баках, и усы. Мне нужно было соединить там, где щеки», — вспоминает он.
Азамат тоже использовал миноксидил — как раз для того, чтобы соединить бакенбарды и подбородок. Однако одновременно с этим Азамат начал гормональную терапию, чтобы повысить уровень тестостерона в организме.
«Не у всех транс-мужчин растет борода — это очень индивидуально. Зависит от того, как гормональные препараты влияют индивидуально на организм каждого человека. Я сделал самый первый укол [тестостерона] и через две недели у меня уже вылезли волосы на подбородке», — вспоминает Азамат и добавляет: «Я точно не знаю, был ли эффект от [миноксидила] или от гормональных препаратов».
Но можно ли сделать укол тестостерона цисгендерному* мужчине? И к чему это приведёт?
* — цисгендерный мужчина — мужчина, родившийся в теле мужчины.
Идём к врачу
Эндокринолог Жыпаргуль Аманалиева говорит, что ни один уважающий себя врач не пропишет гормональную терапию ради роста бороды у цисгендерного мужчины.
«Надо понимать, что это очень серьезные препараты. Не только тестостерон, но и другие андрогенные (мужские) гормональные. Перед назначением нужно провести очень глубокий анализ. Изучается гормональный фон, кровь и так далее», — объясняет врач.
Она настаивает, что вкалывать и принимать самостоятельно гормоны для усиления роста бороды — крайне безответственно и может вызвать побочные эффекты.
«Это может отразиться не только на гормональном фоне пациента, но и на его крови, на поведении. Повышенный уровень тестостерона в крови может отражаться на нервной системе. Человек может стать агрессивным и вспыльчивым», — говорит Аманалиева.
Единственным безрецептурным и относительно безопасным средством для отращивания бороды остаётся уже упомянутый миноксидил.
Миноксидил, в основном, используется для борьбы с облысением. Это сосудорасширяющее средство, которое приводит к поступлению кислорода, крови и питательных веществ к волосяным фолликулам.
Как следствие, фолликулы вырастают и начинают производить более толстые и длинные волосы.
Но следует внимательно изучить побочные эффекты миноксидила (они варьируются от зуда и раздражения до затрудненного дыхания и отёков) и в любом случае обязательно проконсультироваться с врачом.
Надо также иметь в виду, что миноксидил может и не помочь росту бороды. Если так вышло, то единственным способом нарастить бороду остаётся пересадка волосяных луковиц.
Дерматовенеролог Марина Шин говорит, что стоимость пересадки одной волосяной луковицы стоит 1 доллар США, а для наращивания полноценной бороды придётся пересаживать около 1000-1500 луковиц. К тому же, в Бишкеке таких операций не делают.
«Такую операцию делают в Алматы. В Турции часто делают пересадку бороды, а у нас это не так распространено», — говорит она.
А что если обойтись без бороды?
Мырза в итоге купил миноксидил в бишкекском ЦУМе за 1000 сомов и в течение месяца наносил его на лицо два раза в день. В результате у него выросли волосы на подбородке, а на щеках и скулах — нет.
Миноксидил может начать действовать в разные сроки — у кого-то через месяц, у кого-то намного дольше. Барберы советуют перестать его наносить, если после двух месяцев применения растительность не стала гуще — говорят, это значит, что препарат уже точно не поможет.
Мырза собирался наносить миноксидил ещё на протяжении месяца, но отказался из-за наступления священного для мусульман месяца Рамазана — миноксидил продаётся, как правило, в виде спиртового раствора.
Однако он доволен результатом, хотя борода его не так пышна, как у большинства посетителей мечети: «Раньше вообще ее не было, а сейчас нормальная. Это меня порадовало».
Пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана Бахтияр Токтогазы уулу говорит, что официальное духовенство спокойно относится к использованию миноксидила.
«Если человек желает отрастить бороду с помощью препаратов, то это не запрещено. Нет никаких фатв (решений муфтия), связанных с бородой», — утверждает он.
Есть только одно правило относительно бороды — она не должна быть длиннее кулака, приставленного к подбородку.
Но он не видит ничего страшного и в том, что у кого-то она может не расти: «Это закономерно, что у мужчин растёт борода. Но у каждого она растет по-разному: у кого-то густо, а у кого-то — нет».
Такого же мнения придерживается Икболжон Мирсаитов — религиовед-мусульманин не носящий бороду:
«Если у мужчины плохо растет борода, это же не значит, что он не мусульманин».
Над материалом работали: Регина Им, Рустам Халимов, Гульжан Эшбаева, Нуртаза Абдиев, Дмитрий Мотинов, Бектур Искендер
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