Я мусульманин, и у меня не растет борода. Что делать?*

Зайти в хипстерский барбер-шоп?

Мало кто разбирается в бородах лучше, чем сотрудники барбер-шопов. На волне моды на бороду, в Бишкеке в последние три года открылось как минимум пять заведений по уходу за волосами на лице.

Акмарал работает в одном из них (название она попросила не указывать) и говорит, что, помимо ультрасовременных хипстеров, к ним приходят и ультраконсервативные мусульмане.

«Они к девушкам вообще не садятся, им нельзя — их должен стричь и брить только мужчина. Мы просто торчащие волосы убираем и смазываем бороду. По религии нужно, чтобы борода выглядела аккуратно», — объясняет Акмарал.

Обращаются к ним, разумеется, те, у кого борода уже есть. В целом же в Кыргызстане, по наблюдениям Акмарал, у многих мужчин действительно проблемы с ростом волос на лице.

«Растут у всех усы и в зоне подбородка. На щеках проблематичнее. Если хотят отрастить [бороду], то она растет тонкой линией под нижней челюстью», — делится Акмарал своим опытом наблюдений за клиентами.

В барбер-шопе, в котором работает Акмарал, впервые звучит слово «миноксидил» — средство, которое должно стимулировать рост бороды.

Барбер-шоп продаёт его клиентам, но никто из сотрудников не может объяснить, как он действует и что содержит. Может быть всё-таки кто-то разбирается в росте бороды ещё лучше?

Обратиться за советом к транс-мужчине?

Бишкекчанин Азамат (имя изменено) — мужчина, которому при рождении определили пол как женский. Четыре года назад он начал так называемый «переход» — так называется процесс изменения тела человека при помощи гормональной терапии и/или операций.

До перехода у Азамата не было вообще никакой растительности на лице, сегодня же его подбородок и скулы украшает роскошная тёмная борода.

Она не всегда была такой — в первое время после перехода волосы на лице росли клочками. «На подбородке чуть-чуть росла, на баках, и усы. Мне нужно было соединить там, где щеки», — вспоминает он.

Азамат тоже использовал миноксидил — как раз для того, чтобы соединить бакенбарды и подбородок. Однако одновременно с этим Азамат начал гормональную терапию, чтобы повысить уровень тестостерона в организме.

«Не у всех транс-мужчин растет борода — это очень индивидуально. Зависит от того, как гормональные препараты влияют индивидуально на организм каждого человека. Я сделал самый первый укол [тестостерона] и через две недели у меня уже вылезли волосы на подбородке», — вспоминает Азамат и добавляет: «Я точно не знаю, был ли эффект от [миноксидила] или от гормональных препаратов».

Но можно ли сделать укол тестостерона цисгендерному* мужчине? И к чему это приведёт?

* — цисгендерный мужчина — мужчина, родившийся в теле мужчины.

Идём к врачу

Эндокринолог Жыпаргуль Аманалиева говорит, что ни один уважающий себя врач не пропишет гормональную терапию ради роста бороды у цисгендерного мужчины.

«Надо понимать, что это очень серьезные препараты. Не только тестостерон, но и другие андрогенные (мужские) гормональные. Перед назначением нужно провести очень глубокий анализ. Изучается гормональный фон, кровь и так далее», — объясняет врач.

Она настаивает, что вкалывать и принимать самостоятельно гормоны для усиления роста бороды — крайне безответственно и может вызвать побочные эффекты.

«Это может отразиться не только на гормональном фоне пациента, но и на его крови, на поведении. Повышенный уровень тестостерона в крови может отражаться на нервной системе. Человек может стать агрессивным и вспыльчивым», — говорит Аманалиева.

Единственным безрецептурным и относительно безопасным средством для отращивания бороды остаётся уже упомянутый миноксидил.

Миноксидил, в основном, используется для борьбы с облысением. Это сосудорасширяющее средство, которое приводит к поступлению кислорода, крови и питательных веществ к волосяным фолликулам.

Как следствие, фолликулы вырастают и начинают производить более толстые и длинные волосы.

Но следует внимательно изучить побочные эффекты миноксидила (они варьируются от зуда и раздражения до затрудненного дыхания и отёков) и в любом случае обязательно проконсультироваться с врачом.

Надо также иметь в виду, что миноксидил может и не помочь росту бороды. Если так вышло, то единственным способом нарастить бороду остаётся пересадка волосяных луковиц.

Дерматовенеролог Марина Шин говорит, что стоимость пересадки одной волосяной луковицы стоит 1 доллар США, а для наращивания полноценной бороды придётся пересаживать около 1000-1500 луковиц. К тому же, в Бишкеке таких операций не делают.

«Такую операцию делают в Алматы. В Турции часто делают пересадку бороды, а у нас это не так распространено», — говорит она.