С длинным ножом и именем Аллаха. Как устроена халал-сертификация в Кыргызстане

«Многие почему-то думают, что халал — это зарезать животное со словами “Аллаху Акбар”. Мы же как государство говорим, что это не так. Халал — в первую очередь, это чистота, гигиена и пищевая безопасность», — объясняет Алмаз Кайырбеков, завотделом сектора халал-индустрии при Министерстве экономики.

В его небольшом кабинете на четвертом этаже министерства висит арабская вязь в раме, рядом — кыргызский логотип «Халал», который используют предприятия, прошедшие государственную халал-сертификацию.

Кайырбеков с воодушевлением рассказывает об истории халал-сертификации: как в 2009 году министр Акылбек Жапаров открыл сектор развития халал-индустрии при их ведомстве, как в 2013 году этот отдел прошел сокращения, и как правительство в 2015 году приняло «Концепцию развития халал-индустрии».

«Это фундаментальный документ. Этот документ среди стран СНГ мы первыми закрепили постановлением правительства. Для чего это делается? Чтобы суть [понятия халал и халал-сертификации] понималась — что из чего состоит», — говорит Кайырбеков.