Хадж: что это такое, как он устроен и сколько это стоит?

В августе мусульмане со всего мира отправятся в хадж — паломничество в святой для ислама город Мекку в Саудовской Аравии. Рассказываем, как устроен хадж в Кыргызстане, как можно в него отправиться, сколько это стоит и почему активисты обвиняют муфтия в коррупции при организации паломничества.

В этом году в хадж из Кыргызстана поедет 5485 человек, из них 5315 — это паломники.

Кыргызских паломников будут сопровождать 109 руководителей паломных групп, 16 врачей, а также сотрудники муфтията и представители госорганов. Стоимость поездки в хадж в этом году — 2 890 долларов.

Рассказываем, зачем мусульмане едут в паломничество в Мекку, как Духовное управление мусульман и межведомственная комиссия отбирают руководителей паломных групп и почему кыргызские активисты обвиняют муфтия страны в коррупции.

Зачем мусульмане совершают хадж?

По канонам ислама, хадж — это священная обязанность мусульман. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен отправиться в паломничество в Мекку.

Единственное условие — мусульманин, отправляющийся в хадж, должен быть достаточно состоятельным для того, чтобы обеспечить и свое паломничество, и семью, которая осталась дома. Ислам запрещает мусульманам отправляться в хадж на заемные средства — в таких случаях их паломничество будет считаться несостоявшимся.

Дата проведения хаджа ежегодно меняется согласно лунному календарю. В этом году хадж состоится с 19 по 24 августа, но паломники из Кыргызстана прибудут в Саудовскую Аравию уже в конце июля. Паломники со всего мира съезжаются в Мекку и Медину заранее, чтобы у властей страны не было проблем с логистикой.

У хаджа есть обязательные и дополнительные обряды. Например, обязательным обрядом хаджа считается стояние на горе Арафат, которое ни один паломник не должен пропустить.

«Это фарс, обязательное деяние. Если ты не приехал на гору Арафат в указанное время, то все — твой хадж не засчитывается», — объясняет сотрудник отдела хаджа и умры при муфтияте Азиз Скаков.

Дополнительный обряд — посещение мечети пророка Мухаммеда в Медине. В этот город, где родился пророк, паломники отправляются после совершения хаджа.

Мусульмане во время хаджа вокруг Каабы — одной из главных исламских святынь, находящейся во дворе мечети Масджид аль-Харам.

Что нужно сделать, чтобы совершить паломничество?

Каждый год Саудовская Аравия, в которой находится Мекка, выделяет странам квоты на паломников. В 2018 году квота для Кыргызстана увеличилась на 640 человек по сравнению с прошлым — 5400 кыргызстанцев могут в этот раз отправиться в хадж. С этого года для въезда в Саудовскую Аравию им необходимы биометрические паспорта.

В Кыргызстане вопросами регистрации и отправки паломников в хадж занимается муфтият. В этом году хадж обойдется каждому кыргызскому паломнику в 2890 долларов США.

Чтобы отправиться в паломничество, мусульманину из Кыргызстана нужно оплатить первоначальный взнос в банк «РСК». Размер этого взноса — 500 долларов, плюс комиссия в 1000 сомов. Его паломники оплачивали в начале этого года.

После оплаты первоначального взноса мусульманину необходимо предоставить свои паспортные данные и некоторые справки территориальным представителям муфтията, которые работают при региональных мечетях.

Оплатив первоначальный взнос, паломник регистрируется в электронной базе муфтията и встает в очередь на получение квоты для поездки в хадж. Это означает, что мусульманин, который оплатил первоначальный взнос 12 января, получит квоту раньше, чем тот, кто внес предоплату 21 числа того же месяца.

Если мусульманину досталась квота, то ему нужно будет оплатить остаток стоимости хаджа. Люди, которым квоты не достались, могут вернуть свои деньги или забронировать себе место на хадж в следующем году.

В 2018 году муфтият получил почти семь тысяч заявок на поездку в Мекку, то есть около 1600 кыргызстанцев, желающих отправиться в паломничество, не смогли получить квоту.

Паломник молится перед Каабой

Духовное управление ввело электронную систему регистрации паломников на хадж в 2016 году. Эта система, по словам Азиза Скакова из муфтията, позволила решить проблему со внеочередными регистрациями — когда территориальные представители регистрировали паломников по знакомству или под давлением.

«Сейчас я, даже если захочу, никого не смогу продвинуть. Если моя мама даже придет и попросит зарегистрировать тетю вне очереди, то я ничего не смогу сделать. Потому что очередность электронная», — объясняет Скаков.

Как дорого кыргызстанцам обходится хадж, и куда идут эти деньги?

По словам Скакова, цена поездки в хадж увеличилась из-за того, что в этом году Саудовская Аравия ввела пятипроцентный обязательный налог на все услуги.

Самая дорогая статья расходов — это авиаперелет. За билет туда и обратно каждый паломник из Кыргызстана платит по 1550 долларов.

Кыргызстанцы полетят в Мекку и обратно с саудовской авиакомпанией Fly Nas — она, по словам Скакова, также перевозит половину паломников из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Кыргызские авиакомпании в перевозке паломников участвовать не могут, потому что находятся в черном списке воздушного пространства Саудовской Аравии.

По словам Скакова, кыргызский муфтият никак не может повлиять на цену авиаперелета, потому что их устанавливает частная авиакомпания.

«Согласно законам Саудовской Аравии, во время хаджа паломники могут прибыть в страну только чартерными рейсами,— говорит Скаков. — Это требование гражданской авиации этой страны, и мы тут ничего поделать не можем».

В Мекке паломники живут бесплатно.

80 долларов из оплаты за посещение хаджа муфтият забирает себе в виде комиссионных. В этом году общая их сумма превышает $420 тысяч — они уйдут в бюджет муфтията.

Если сравнивать цены на поездку в хадж от Кыргызстана с другими странами Центральной Азии, то стоимость паломничества для кыргызстанцев окажется существенно ниже.

Как в хадж могут отправиться женщины?

Женщины младше 55 лет могут отправиться в паломничество только в сопровождении родственника-мужчины. А женщинам моложе 45 лет посольство Саудовской Аравии вообще не выдаёт визы, если они не имеют сопровождающего.

В этом году ДУМК впервые разрешил мусульманкам из Кыргызстана отправиться в хадж без сопровождения мужчин из своей семьи, но для этого паломница должна быть не младше 55 лет и не иметь мужа и сыновей.

«По просьбе пожилых женщин, у которых нет мужей, сыновей, и которые впервые в жизни едут в хадж, им дали разрешение поехать без сопровождения. Таких женщин около двадцати. Тем, кто не отвечает условиям, мы отказали», — цитирует слова пресс-секретаря муфтията Максата Атабаева издание «Кактус».

Мусульмане во время хаджа перед Каабой

Активисты обвиняют муфтия в коррупции. Почему?

Все паломники, которые отправятся в Саудовскую Аравию, делятся на группы для удобства. Каждую группу сопровождает руководитель — ажы башы, прошедший через конкурсный отбор. В этом году таких руководителей групп паломников 109.

Активисты обвиняют муфтия Максата ажы Токтомушева в том, что он распределяет на должности ажы башы своих знакомых. По словам активистов, каждый руководитель группы получает за эту работу работу около 2000 долларов.

Активист Кельдибек Аскаралиев уже четвертый год обращается в госорганы, чтобы те проверили муфтия на коррупцию. В интервью телеканалу НТС он заявил, что руководители групп не обладают необходимыми знаниями для того, чтобы вести за собой паломников.

«Они должны обладать некоторыми знаниями — совершать пятикратный намаз, знать арабский язык. Однако те, кто стали руководителями, не только пятикратный намаз не совершают, но и арабский язык не знают. Как они могут быть ажы башы и вести за собой группу в 50-60 человек, если они не знают языка [и] как совершать хадж?» — сказал Аскаралиев.

По его словам, руководителями паломных групп стали те, кто неоднократно ездил в хадж.

Муфтий Максат ажы Токтомушев в свою очередь отрицает обвинения. По его словам, отбором руководителей групп паломников занимается межведомственная комиссия. В эту комиссию входят 24 человека из государственных органов — Госкомиссии по делам религии, Министерства внутренних дел, Госкомитета нацбезопасности, Госрегистрационной службы и так далее.

«Отбор руководителей паломников не входит в компетенцию муфтия. Мы создали межведомственную комиссию. Они отбирают, у них свои этапы есть. Вы можете у комиссии уточнить, муфтий хоть одного человека порекомендовал, намекнул?», — говорит Токтомушев.

Межведомственная комиссия, как говорит Скаков, проводит отбор ажы башы в два этапа. Первый этап — это тестирование, второй — собеседование. Согласно правилам, ажы башы не может ездить в хадж два года подряд. Если он ездил на паломничество в 2017 году, то в следующий хадж он имеет право поехать только в 2019 году.

За свою работу руководители паломных групп получают по 30 долларов с каждого паломника и по 35 долларов на свои транспортные расходы. Каждый из ажы башы руководит группой в 49 человек.