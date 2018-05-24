Международное следствие обвинило Россию в крушении малазийского «Боинга» под Донецком

Международная следственная группа заключила, что комплекс «Бук», который сбил малайзийский «Боинг-777» под Донецком в 2014 году, принадлежал российской зенитной ракетной бригаде ПВО.

Британское издание ВВС сообщило со ссылкой на результаты расследования, что «Бук» прибыл в Украину из 53-й бригады противовоздушной обороны (ПВО), расположенной в российском городе Курск.

«Все машины, которые сопровождали ракетный комплекс, входили в состав российских вооруженных сил», — цитирует главу департамента расследований полиции Нидерландов Уилберта Паулиссена агентство Reuters.

По его словам, после изучения всех доступных фотографий и видеоматериалов следователи смогли проследить конвой до 53-й бригады России, которая состоит из 300 человек, базирующихся в Курске — на западе России.

Международная следственная группа на пресс-конференции в Нидерландах показала обломки ракеты, которой сбили малайзийский «Боинг» под Донецком. Фото: Francois Lenoir / Reuters.

Издание BBC также сообщило, что Паулиссен не назвал имен российских военных, которые входили в экипаж «Бука», сбивший малайзийский лайнер. Но по информации издания, список подозреваемых сократился до «нескольких десятков».

Россия отрицает свою причастность к крушению «Боинга-777», выполнявшего рейс MH-17, и возлагает всю ответственность на Украину. Следственный комитет России неоднократно утверждал, что самолет сбили ракетой с украинского боевого самолета.

Украина обвиняет в крушении самолета Россию.

Крушение «Боинга»

Малазийский «Боинг» совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Его сбили над территорией под контролем ДНР — самопровозглашенной Донецкой народной республики, где происходят военные столкновения украинской армии с пророссийскими сепаратистами.

Все 298 пассажиров «Боинга-777», большинство из которых были гражданами Нидерландов, Малайзии и Австралии, погибли в результате взрыва.

Международная следственная группа в 2016 году презентовала доклад с предварительными причинами крушения малайзийского самолета. Согласно докладу, лайнер был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» близ населенного пункта Снежное с территории ДНР.

Следственная группа заключила, что «Бук» прибыл из России, а после крушения лайнера его вернули обратно. Тогда в список подозреваемых вошли 100 человек.

В состав следственной группы входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

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