Эндрю Гилмор, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, говорит, что ситуация с правами человека в Кыргызстане ухудшилась. Он надеется, что она улучшится с приходом к власти президента Сооронбая Жээнбекова.

Помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор сообщил в интервью Kloop.kg, что, по заверениям правозащитников, власти Кыргызстана стали больше препятствовать работе гражданского сектора и ограничивать свободу слова для СМИ.

Офис главы ООН по правам человека надеется, что Жээнбеков поможет улучшить эту ситуацию.

«Мы были особенно счастливы, что он [Жээнбеков] отозвал свои иски в отношении СМИ за клевету, и мы очень надеемся, что это одна из первых мер, и за ней последуют другие меры для того, чтобы облегчить ситуацию», — сказал он.

Гилмор также отметил, что опечален последними изменениями в Конституции, в которой появилась поправка о том, что решения международных судов теперь стоят ниже решений кыргызских.

При этом помощник генсека ООН не видит в этом большой проблемы — по его мнению, эти поправки не должны влиять на обязательства Кыргызстана перед международным сообществом.

«Конечно же, очень печально, что такое случилось, но, несмотря на это, у Кыргызстана остаются международные обязательства. Кыргызстан подписал семь из девяти международных конвенций, и обязательства надо выполнять», — сказал Гилмор.

Видео: Арсений Мамашев