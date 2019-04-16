Дело об аварии на ТЭЦ Бишкека. Какое наказание требуют для обвиняемых

Бишкекская ТЭЦ. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

В Первомайском райсуде Бишкека заканчивается рассмотрение дела по аварии на ТЭЦ Бишкека. Гособвинение потребовало для обвиняемых от 2,5 до 5 лет лишения свободы, а госпредприятия попросили взыскать с них более 38 млн сомов.

Прокуроры потребовали для экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и экс-директора «Электрических станций» Узака Кадырбаева по два с половиной года лишения свободы и штраф по 50 тысяч сомов с каждого в пользу государства.

Для бывшего директора ТЭЦ Бишкека Нурлана Омуркула уулу попросили пять лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч сомов в пользу государства.

Также потерпевшая сторона — госпредприятие «Электрические станции» — попросила взыскать с обвиняемых 8,8 млн сомов в пользу компании.

Еще одно госпредприятие «Бишкектеплосеть» просило взыскать с обвиняемых ущерб в 3 млн сомов и «упущенную выгоду» в 23 млн сомов.

Всего по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека проходят семь бывших топ-менеджеров госпредприятий энергосектора — их обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Авария на бишкекской ТЭЦ

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в конце января 2018 года — она привела к понижению температуры в квартирах горожан и перебоям с подачей горячей воды. Для выяснения причины аварии назначили депутатскую и правительственную комиссии.

Правительственная комиссия назвала причины аварии — «неготовность оборудования к холодам», «недостаток химобессоленной воды для котлов», «несогласованные действия оперативного персонала».

Депутатская комиссия посчитала, что авария на ТЭЦ Бишкека произошла по множеству причин, например, «политизированность энергетической отрасли», «назначение кадров по родственным связям» и «старое оборудование».

Глава депутатской комиссии Улан Примов заявил, что деньги, выделяемые из госбюджета на ремонт оборудования, использовались нецелесообразно. По его словам, каждый год Кыргызстан выделял из бюджета более 400 млн сомов на ремонт ТЭЦ.

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