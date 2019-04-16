Депутат Аида Касымалиева вынесла свой законопроект на общественное обсуждение 15 апреля. Идея Касымалиевой заключается в том, что если петицию подпишут более пяти тысяч человек, то ее должен рассмотреть комитет Жогорку Кенеша, а если десять тысяч — то депутаты парламента.
В справке-обосновании к документу Касымалиева пишет, что через петиции граждане смогут выразить свои пожелания по улучшению работы органов местных властей, а также требовать решения проблем в экономической, политической, социальной и других сферах.
«В настоящее время онлайн-петиции среди прочего представляют собой важный и актуальный для современности инструмент изучения общественного мнения по злободневным вопросам», — считает она.
Сейчас у граждан Кыргызстана также есть возможность обратиться в госорганы через запрос или коллективное обращение — по закону им должны предоставить ответ в течение двух недель.
Как это будет работать?
Право на подпись петиции будет у совершеннолетних граждан Кыргызстана, кроме тех, кто находится в местах лишения свободы. Поддержать петицию можно будет как в электронном формате на сайте Жогорку Кенеша с помощью специального кода, так и расписавшись письменно. Каждый гражданин имеет право подписаться только один раз.
Авторы петиции смогут собирать подписи полгода, и если они наберут нужное количество голосов, то ее можно будет направить на проверку в экспертный совет, который должен за месяц проверить подлинность всех подписей. После этого петицию можно будет направить в парламент.
При этом, на рассмотрение парламента нельзя будет вносить петиции о судебных решениях и вопросах помилования, международных отношений и так далее. Сбором подписей для петиции будет заниматься специально создаваемая гражданами инициативная группа, которая может агитировать кыргызстанцев в поддержку своей идеи.
Чем хороша инициатива Касымалиевой?
Если законопроект Касымалиевой одобрят, то у гражданского общества появится еще один механизм призывать власти обратить внимание на проблемы. Самые популярные петиции могут освещаться СМИ, что привлечет дополнительное внимание к просьбам граждан.
Петиции могут быть эффективным инструментом отслеживания желаний граждан или потенциальных избирателей. Власти могут пользоваться петициями, чтобы формировать программы под требования граждан.
К примеру, в 2018 году петицию против вырубки деревьев в Бишкеке подписали всего четыре тысячи человек. Возможно, если бы этой петиции придали большую огласку, то ее поддержали бы больше граждан, и эту проблему рассмотрели депутаты парламента.
В справке-обосновании Касымалиева приводит успешные примеры запуска петиций в Великобритании, США, Франции и Германии — жители этих стран начали обращаться к властям через петиции с 2011 года. Власти обращают внимание на петицию, если она набирает достаточное количество голосов, но в каждой стране эта цифра разная.
Но почему идея с петициями может не сработать?
Возьмем один из самых популярных сайтов мира, на котором люди поддерживают ту или иную инициативу — change.org. Создать петицию на change.org может любой пользователь, эта платформа доступна более чем в 190 странах мира на 14 языках. Для голосования человеку нужно лишь указать свое имя и электронную почту.
Таким образом, узнать сколько именно пользователей действительно подписали петицию в поддержку той или иной идеи очень сложно. К тому же эту платформу часто критикуют из-за возможной накрутки голосов к тем или иным петициям.
В интервью информагентству 24.kg Касымалиева сказала, что сейчас рассматриваются способы верификации людей, которые будут голосовать за петиции, но не привела конкретных примеров.
Но даже если петиция набирает много голосов, это не значит, что власти будут что-то делать. К примеру, в Европе для пользователей интернета вскоре вступит в силу поправка 13. Ее основная идея — более честное распределение прибыли между правообладателями и теми, кто использует их интеллектуальную собственность.
Теперь владельцев всех онлайн-платформ обяжут установить специальные фильтры, которые будут отслеживать, чтобы пользователи не нарушали ничьих авторских прав.
Создатели контента утверждали, что принятие поправок может изменить то, как мы воспринимаем интернет, а также может привести к глобальной цензуре в сети. К примеру, теперь под угрозой могут быть мемы, которые либо основаны на кадрах из фильмов, или же являются оригинальным творчеством на основе уже имеющегося контента.
Петицию против вступления поправки в силу на сайте change.org подписали более 5,2 млн человек (на момент публикации статьи). Однако Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете.
Подобное произошло и в 2016 году, когда жители Великобритании собрали более 400 тысяч подписей против въезда в страну президента США Дональда Трампа. Тем не менее, депутаты британского парламента не поддержали требования граждан.
Журналисты изучили 10 самых популярных петиций, которые собирали жители Великобритании. Общий итог оказался неутешительным: ни одна петиция не привела к требуемым изменениям, несмотря на обсуждение в парламенте.