Депутат Аида Касымалиева вынесла свой законопроект на общественное обсуждение 15 апреля. Идея Касымалиевой заключается в том, что если петицию подпишут более пяти тысяч человек, то ее должен рассмотреть комитет Жогорку Кенеша, а если десять тысяч — то депутаты парламента.

В справке-обосновании к документу Касымалиева пишет, что через петиции граждане смогут выразить свои пожелания по улучшению работы органов местных властей, а также требовать решения проблем в экономической, политической, социальной и других сферах.

«В настоящее время онлайн-петиции среди прочего представляют собой важный и актуальный для современности инструмент изучения общественного мнения по злободневным вопросам», — считает она.

Сейчас у граждан Кыргызстана также есть возможность обратиться в госорганы через запрос или коллективное обращение — по закону им должны предоставить ответ в течение двух недель.