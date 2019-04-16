Урмат Абдрахманов с женой Элзат Оторбаевой живут на джайлоо на высоте более трех тысяч метров. До ближайшего города — Каракола — около шести часов езды. Урмат с женой пасут скот и охраняют его от волчьих набегов. У Урмата и Элзат две дочери, которые живут с ними только во время школьных каникулов.

Сейчас девочки живут с родственниками в ближайшем селе — старшей дочери уже 7 лет и ей нужно учиться, а в джайлоо такой возможности нет. Да и условия слишком суровые для маленьких детей — снег там идет даже летом. На накопленные с работы деньги они хотят построить собственный дом, чтобы жить с дочками в селе.