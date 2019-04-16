Генпрокурор: Бабанов по-прежнему фигурант двух уголовных дел

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявил 16 апреля в парламенте, что уголовные дела против бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова до сих пор расследуются. Этим, по его словам, занимается Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

Его заявление прозвучало на фоне возможного возвращения Бабанова в Кыргызстан. Бабанов обещал, что прилетит в Кыргызстан 13 апреля, но в последний момент перенес дату на неопределенное время.

Сторонники политика хотели организовать многотысячные митинги в поддержку Бабанова по всему Кыргызстану, но отменили акцию из-за возможных провокаций.

Ранее и ГКНБ утверждал, что Бабанова задержат, если он вернется в Кыргызстан. При этом спецслужбы не просили власти России экстрадировать Бабанова в страну.

Бывший кандидат в президенты и бизнесмен Омурбек Бабанов называет уголовные дела против себя «абсурдными» и «политически мотивированными».

Он уехал из страны после поражения на президентских выборах 2017 года. Бабанов объяснил свой отъезд тем, что поправляет здоровье. Вскоре он сдал свой депутатский мандат, ушел с поста лидера партии «Республика» и объявил об уходе из политики.

В своем последнем интервью телеканалу НТС Бабанов заявил, что уехал из страны и ушел из политики из-за договоренностей с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым. Последние, по словам Бабанова, обещали прекратить уголовные дела против него.