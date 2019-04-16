Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов 16 апреля озвучил самые коррумпированные ведомства и министерства. В списке Генерального прокурора оказались:

• Министерство внутренних дел;

• Министерство транспорта и дорог;

• Министерство здравоохранения;

• Министерство образования и науки;

• Государственная налоговая служба;

• Государственный комитет обороны;

• Госэкотехинспекция Кыргызстана.

«В министерствах юстиции, экономики и финансов нарушений законов зарегистрировано меньше. Такие данные определены по итогам рассмотрения поступивших в Генпрокуратуру заявлений», — добавил Джамшитов.

Борьба с коррупцией

Борьба с коррупцией — приоритетное направление в работе президента Сооронбая Жээнбекова. После того, как он пришел к власти, правительство открыло спецсчет, на который перечисляют деньги от борьбы с коррупцией. В феврале 2019 года на счету было более 1 млрд сомов. Глава страны предложил направить эти средства на строительство школ.

Сейчас в Кыргызстане идут несколько судебных процессов в отношении соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева. Например, в коррупции обвиняются бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывшие мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Атамбаев и его соратники называют эти дела «политическими».

Однако сам Жээнбеков заявлял, что под видом антикоррупционной борьбы власти не допустят расправы над политическими оппонентами.