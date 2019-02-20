Министерство финансов сообщило, что всего на счет по борьбе с коррупцией за 7 месяцев поступило 1 млрд 52 млн 665 тысяч сомов.

Почти 498 млн от этой суммы перечислила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, Генеральная прокуратура перевела более 357 млн сомов, а Госкомитет нацбезопасности почти 195 млн. Министерство внутренних дел страны перечислило на счет 2,1 млн сомов.

Специальный счет, на который перечисляются деньги, полученные от борьбы с коррупцией, власти открыли в июле 2018 года. К ноябрю того же года сумма на счету составила почти 569 млн сомов — больше всего денег перечислил финпол.

6 февраля президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что собранные деньги направят на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области.