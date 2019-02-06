Жээнбеков решил строить школы на деньги от борьбы с коррупцией

Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с учениками бишкекских школ №69 и 12, которые он посетил 6 февраля.

Жээнбеков отметил, что в Кыргызстане некоторые школы переполнены в три раза.

«В прошлом году был открыт специальный счет, куда перечисляются деньги от борьбы с коррупцией. Эти средства будут направлены на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области […] В районах, где ощущается нехватка школ, будут построены новые. В [переполненных] школах будут построены дополнительные корпуса», — сказал президент.

Специальный счет, на который перечисляются деньги, полученные от борьбы с коррупцией, власти открыли в июле 2018 года. К ноябрю того же года сумма на счету составила почти 569 млн сомов — больше всего денег перечислил финпол.

В «Булан институте», который изучает проблемы строительства и безопасности школ в Кыргызстане, посчитали, что постройка школы на 225 мест в Чуйской области может стоить в среднем от 55 до 100 млн сомов.