Жээнбеков решил строить школы на деньги от борьбы с коррупцией

Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с учениками бишкекских школ №69 и 12, которые он посетил 6 февраля.
Жээнбеков отметил, что в Кыргызстане некоторые школы переполнены в три раза.
«В прошлом году был открыт специальный счет, куда перечисляются деньги от борьбы с коррупцией. Эти средства будут направлены на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области […] В районах, где ощущается нехватка школ, будут построены новые. В [переполненных] школах будут построены дополнительные корпуса», — сказал президент.
Специальный счет, на который перечисляются деньги, полученные от борьбы с коррупцией, власти открыли в июле 2018 года. К ноябрю того же года сумма на счету составила почти 569 млн сомов — больше всего денег перечислил финпол.
В «Булан институте», который изучает проблемы строительства и безопасности школ в Кыргызстане, посчитали, что постройка школы на 225 мест в Чуйской области может стоить в среднем от 55 до 100 млн сомов.
Президентская борьба с коррупцией
После того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом Кыргызстана, он объявил борьбу с коррупцией одним из ключевых пунктов своей работы. Жээнбеков неоднократно утверждал, что не будет мириться с коррупционерами, а также не допустит семейно-кланового правления.
В результате кампании по борьбе с коррупцией арестовали бывших высокопоставленных чиновников, большинство из которых соратники экс-президента Алмазбека Атамбаева. Среди них экс-премьер Сапар Исаков и бывшие мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов.
Атамбаев назвал методы борьбы Жээнбекова с коррупцией «охотой на ведьм», однако президент заявил, что не допустит расправы над политическими оппонентами под видом антикоррупционной борьбы.
Во время своей декабрьской пресс-конференции Жээнбеков пообещал, что антикоррупционная проверка коснется еще одного высокопоставленного чиновника — Райымбека Матраимова. 31 января финпол начал проверять его имущество.