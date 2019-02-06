Freedom House снова признал Кыргызстан «частично свободной» страной — этот статус держится с 2011 года

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала новый отчет о свободе слова, политических и социальных правах человека во всем мире.

Согласно исследованию, Кыргызстан получил 38 баллов из 100 возможных, и его вновь отнесли к «частично свободным» странам.

«Власти Кыргызстана используют законы для борьбы с экстремизмом и блокируют сайты, видео-аудио сервисы, например SoundCloud», — говорится в отчете.

Положение страны не меняется с 2011 года, а в 2010 году Кыргызстан был в категории «несвободных» стран.

Чем больше баллов набирает страна, тем выше правозащитники оценивают уровень свободы слова и других свобод. Согласно исследованию, всего к «свободным» странам отнесли 86 стран, к «частично свободным» 59, а еще 50 к «несвободным».