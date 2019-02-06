Весной матчи кыргызской футбольной лиги можно будет смотреть в прямом эфире — их будет показывать новый телеканал

Гендиректор нового телеканала «Кыргыз Спорт ТВ» Анна Осмоналиева рассказала журналистке «Клоопа», что он начнет транслировать матчи футбольной топ-лиги и первой лиги Кыргызстана.

Осмоналиева говорит, что у телеканала есть часть необходимого оборудования, но к апрелю они будут полностью технически укомплектованы для трансляции матчей.

«Мы планируем начать работу в апреле, когда стартует новый футбольный сезон. […] Сейчас мы на стадии получения документации — телеканал будет в обычном стартовом пакете, также на YouTube для наших граждан за рубежом», — сказала Осмоналиева.

«Кыргыз Спорт ТВ» станет первым и единственным телеканалом, транслирующим матчи между отечественными футбольными клубами.

В Кыргызстане есть топ-лига, где играют лучшие клубы страны, например, бишкекская команда «Дордой» и ошский «Алай». Кроме этого, есть еще первая лига — она считается второй по силе.

Кроме того, команды ежегодно борются за Кубок и Суперкубок Кыргызстана. Новый канал также планирует транслировать и эти матчи.

Осмоналиева добавила, что федерации волейбола и баскетбола Кыргызстана также проявляют интерес к их проекту.

«Мы не хотим изобретать велосипед. Мы хотим пойти по пути некоторых российских спортивных каналов, которые тоже начали с местных футбольных лиг, но после смогли перерасти в серьезный большой канал», — сказала она.

Интерес к кыргызскому футболу увеличился после Кубка Азии — сборная Кыргызстана впервые в истории пробилась в плей-офф турнира, обыграв сборную Филиппин.

В матче ⅛ финала сборная Кыргызстана проиграла хозяйке турнира сборной ОАЭ со счетом 2:3. Победу на турнире одержала сборная Катара, которая обыграла команду Японии со счетом 3:1.