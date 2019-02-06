Юристка минкульта судится с журналисткой Лейлой Саралаевой. Что происходит?

Лейла Саралаева. Фото с фейсбук-страницы

Юристка министерства культуры Кыял Кенжематова подала в суд на главреда газеты «Новые лица» Лейлу Саралаеву — за публикацию телефонного разговора с ней. Кенжематова готова примириться с журналисткой за 57 тысяч сомов.

К судебной тяжбе между Саралаевой и Кенжематовой привел конфликт, который произошел в ноябре прошлого года. По словам журналистки, тогда ей пришло письмо от Министерства культуры с требованием бесплатно предоставить ведомству выпущенные номера газеты.

Когда Саралаева позвонила в министерство, ее звонок перенаправили к юристке Кыял Кенжематовой. Журналистка стала уточнять у нее подробности о требовании министерства, но та, по словам Саралаевой, «стала неадекватно реагировать».

«Она сказала, что если мы не предоставим [газеты], то [минкульт] обратится к определенным госорганам, которые надзирают и контролируют», — рассказала Саралаева в беседе с журналистом «Клоопа».

Главред «Новых лиц» расценила свой разговор с Кенжематовой как давление, написала об этом в фейсбуке и выложила запись телефонного разговора с юристкой. Позже, после извинений тогдашней замглавы минкульта Айнуры Темирбековой, Саралаева удалила свой пост.

Иск в суд

В декабре 2018 года Саралаева узнала, что Кенжематова подала на нее жалобу в Первомайский райсуд Бишкека.

«[В суде мне сказали, что] мы, оказывается, нарушили ее права и права ее ребенка. Причем тут ребенок, я не знаю», — сказала журналистка.

Саралаева предложила Кенжематовой пойти на мировую — юристка выразила готовность к примирению, но только в случае выплаты ей 57 тысяч сомов компенсации. Саралаева отказалась — она считает компенсацию «необоснованной».

«Я не считаю себя виновной. Я лишь донесла до общественности ее слова, ее стиль поведения. Это не было какой-то тайной», — сказала главред «Новых лиц».

На момент публикации этого материала журналисту «Клоопа» не удалось дозвониться до Кенжематовой.

Что говорят юристы?

Могла ли Саралаева, опубликовав запись с частного разговора без согласия юристки, нарушить закон?

Юрист Замир Жоошев считает, что нарушений нет — так как в разговоре Саралаевой с Кенжематовой нет сведений, которые бы нарушали права последней на частную жизнь.

«Сведений о частной жизни [в разговоре нет], поэтому [журналистка] может ничего не возмещать […] Это был рабочий разговор», — сказал Жоошев.