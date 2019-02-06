Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) для владельцев автомобилей вступает в силу 7 февраля. Но, кажется, работать в этот день он не начнет. Власти предлагают отсрочить закон на два года, но и это сделать они не успевают.

Правительство Кыргызстана поддержало законопроект депутатов парламента об отсрочке ОСАГО до 2021 года. Но пока он находится на общественном обсуждении, после этого ему еще нужно пройти три чтения в парламенте и получить одобрение президента. И только после этого введение ОСАГО можно было бы отстрочить.

Госфиннадзор предлагал не штрафовать кыргызских водителей за отсутствие полиса ОСАГО до 7 августа 2019 года, но правительство так и не утвердило это предложение.

Почему закон об ОСАГО не может заработать с 7 февраля?

• Правительство еще не подписало необходимые документы, чтобы госорганы начали внедрять ОСАГО. • Госфиннадзор без постановления правительства не может выдавать страховым компаниям лицензии на выдачу полисов ОСАГО. • В дорожной инспекции говорят, что механизмов по штрафованию водителей за отсутствие ОСАГО еще нет. • Некоторые политики и депутаты говорят, что правительство не провело достаточную информационную кампанию об ОСАГО. Однако в МВД заявляли, что сотрудники ведомства ведут разъяснительную работу среди водителей.

Пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Оторов сообщил «Клоопу», что, несмотря на вступление закона в силу, инспекторы пока не будут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО.

«Милиция имеет право проверять наличие полиса ОСАГО. Но из-за того, что механизм еще не разработан, наши сотрудники будут проводить объяснительные работы. Когда страхование заработает полноценно, [тогда инспекторы начнут штрафовать водителей без полиса]», — сказал Оторов.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. Полис ОСАГО нужен, чтобы в случае аварии пострадавший смог гарантированно получить выплаты за полученные травмы и испорченное имущество.

По закону об ОСАГО, каждый владелец автомобиля должен приобрести страховой полис на него у любой страховой компании, которая оказывает такие услуги.

Кыргызские власти оценили стоимость полиса ОСАГО в 1,6 — 6,5 тысяч сомов за год в зависимости от типа автомобиля и водительского стажа его владельца.