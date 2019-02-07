Киберспорт стал видом спорта в Кыргызстане (пока это ничего не значит)

Победители турнира по онлайн-игре «Дота 2», который прошел в бишкекском театре оперы и балета. Фото: Beeline

Такое решение приняло госагентство по делам молодежи и спорта страны. Приказ о включении киберспорта в разряд официальных спортивных дисциплин подписали еще в декабре 2018 года.

По словам замглавы госагентства Канатбека Арпачиева, признание киберспорта в Кыргызстане — «лишь учет» того, что это в стране есть.

«Этот вид спорта есть в программе азиатских игр, Олимпийские игры идут по этому направлению […] будет ли Госагентство финансово поддерживать [или нет] — это другой вопрос», — сказал он.

Арпачиев также добавил, что кыргызским киберспортсменам пока не будут присваивать спортивные разряды, а также сказал, что ведомство не разработало список компьютерных игр, которые будут признаны киберспортивными.

Президент кыргызской федерации киберспорта Руслан Атеев сообщил журналисту «Клоопа», власти два года рассматривали их прошение о признании киберспорта спортом.

По его словам, госорганы наврядли смогут финансировать киберспорт. Атеев добавил, что с официальным признанием дисциплины, спонсоры и рекламодатели пересмотрят свое отношение к киберспорту.

«Скорее всего, [работать с ними] станет легче. Но я не думаю, что [это] станет заметно. Хотя мы от себя все силы приложим», — сказал Атеев.

Он добавил, что МИД Кыргызстана уже помогает кыргызским киберспортсменам, которым нужна помощь в получении визы — в 2018 году в МИДе помогли оформить документы участникам киберспортивных турниров в Гонконге и Джакарте.

Одним из последних крупных киберспортивных событий в Кыргызстане стал чемпионат с призовым фондом в 1 млн сомов, который провела компания Beeline. Финал турнира прошел 19 января в бишкекском театре оперы и балета, победу одержала команда NL5, которая заработала 500 тысяч сомов.

Однако то, что мероприятие по компьютерному спорту прошло в стенах театра, не понравилось министру культуры Азамату Жаманкулову — он заявил, что «будет запрещать подобные вещи, не вникая в то, нужна ли Дота».

После критики Жаманкулова 30 января директор театра Болотбек Осмонов написал заявление об увольнении, несмотря на то, что творческий коллектив просил министра культуры оставить его на посту.

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Cоавтор: Маргарита Барвинская