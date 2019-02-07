Матраимов-младший из финпола не повлияет на проверку имущества «Раима-миллиона» — Совбез

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев заявил, что работающий в финансовой полиции Исламбек Матраимов не будет вмешиваться в проверку имущества своего брата Райымбека Матраимова, бывшего заместителя главы таможенной службы.

«[Брат Райымбека Матраимова] не занимается проверкой информации в отношении других лиц уполномоченных органов прокуратуры и финпола, которые занимаются расследованием имущества Райымбека Матраимова», — сказал секретарь Совета безопасности.

Сам Матраимов-младший возглавляет управление внутренних расследований и безопасности в финансовой полиции.

Проверка Матраимова