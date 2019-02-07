Матраимов-младший из финпола не повлияет на проверку имущества «Раима-миллиона» — Совбез

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев заявил, что работающий в финансовой полиции Исламбек Матраимов не будет вмешиваться в проверку имущества своего брата Райымбека Матраимова, бывшего заместителя главы таможенной службы.
«[Брат Райымбека Матраимова] не занимается проверкой информации в отношении других лиц уполномоченных органов прокуратуры и финпола, которые занимаются расследованием имущества Райымбека Матраимова», — сказал секретарь Совета безопасности.
Сам Матраимов-младший возглавляет управление внутренних расследований и безопасности в финансовой полиции.
Проверка Матраимова
31 января финпол начал проверку имущества Райымбека Матраимова. В декабре президент Сооронбай Жээнбеков на своей пресс-конференции пообещал, что власти займутся расследованием в отношении бывшего таможенника.
В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» обнаружили у чиновника элитные дома, супермаркеты и спорткомплекс.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев называл Матраимова «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере.
Бывший премьер-министр Сапар Исаков уволил Матраимова с должности замглавы таможенной службы за день до того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом в ноябре 2017 года.
Но в середине 2018 года суд постановил восстановить Матраимова в должности, потому что «он был уволен по политическим мотивам». Это произошло на фоне ссоры между бывшим и действующим президентами.