СМИ: В США сына экс-посла Кыргызстана осудили на 3 года за контрабанду оружия

Тенгиза Сыдыкова осудили на 3 года за попытку контрабанды оружия из США. Его мать Замира Сыдыкова работала послом Кыргызстана в США с 2005 по 2010 года. Вместе с Сыдыковым по этому делу осудили еще одного человека.

Сыдыкова подтвердила «Азаттыку», что ее сына Тенгиза приговорили к 3 годам заключения. Он будет отбывать наказание в одной из тюрем в штате Пенсильвания.

«Было очень много разных обвинений, но осталось только то, что экспорт осуществлялся без лицензии, — сказала она.

Вместе с Сыдыковым обвиняемым по этому делу проходил и Эльдар Резванов. Суд также признал его виновным и приговорил его к 4 годам тюрьмы. Пока неизвестно, будут ли Сыдыков и Резванов отбывать наказание в одной тюрьме.

28 февраля 2018 года американские СМИ сообщили о задержании двоих мужчин, подозреваемых в контрабанде оружия в Чечню. Первоначально их по ошибке приняли за чеченцев, однако позже выяснилось, что оба мужчины — граждане Кыргызстана. Ими оказались 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов.

Согласно документу, размещенному на сайте департамента юстиции США, Сыдыков и Резванов купили больше 100 единиц разобранного оружия и попытались отправить их без лицензии в Чечню.

По версии следствия, мужчины пытались отправить контрабанду, используя поддельную опись и замаскировав детали оружия под кухонную утварь.