Депутаты парламента предлагают запретить курить табак и электронные сигареты в общественных зданиях, на пляжах и остановках. Также в законопроекте они приравняли негативные последствия курения электронных сигарет без никотина к курению обычных сигарет.

Группа депутатов предлагает принять новый закон, который должен изменить правила курения в общественных местах. Согласно нему сигареты, кальяны и электронные устройства (вейпы и электронные сигареты) нельзя будет курить в общественных местах, вблизи окон зданий, а также в лифтах и подъездах жилых домов.

Один из инициаторов закона депутат парламента Алмазбек Токторов сообщил «Клоопу», что законопроект находится на рассмотрении в комитете по здравоохранению. После этого, он считает, идею рассмотрят на первом чтении в парламенте в течение месяца.

В законопроекте депутатов предлагается запретить курить сигареты, кальян и электронные сигареты (с содержанием никотина и без него):

• в муниципальных, частных и жилых зданиях, включая жилые подъезды, лифты и туалеты,

• в точках общепита, расположенных на улице (на террасах кафе и возле ларьков – прим.ред);

• на территориях и в зданиях образовательных организаций;

• на расстоянии менее двух метров от окон и входов в здания;

• на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее трех метров от них;

• на пляжах;

• в больницах и на расстоянии менее 10 метров от них.