Депутаты парламента предлагают запретить курить табак и электронные сигареты в общественных зданиях, на пляжах и остановках. Также в законопроекте они приравняли негативные последствия курения электронных сигарет без никотина к курению обычных сигарет.
Группа депутатов предлагает принять новый закон, который должен изменить правила курения в общественных местах. Согласно нему сигареты, кальяны и электронные устройства (вейпы и электронные сигареты) нельзя будет курить в общественных местах, вблизи окон зданий, а также в лифтах и подъездах жилых домов.
Один из инициаторов закона депутат парламента Алмазбек Токторов сообщил «Клоопу», что законопроект находится на рассмотрении в комитете по здравоохранению. После этого, он считает, идею рассмотрят на первом чтении в парламенте в течение месяца.
В законопроекте депутатов предлагается запретить курить сигареты, кальян и электронные сигареты (с содержанием никотина и без него):
• в муниципальных, частных и жилых зданиях, включая жилые подъезды, лифты и туалеты,
• в точках общепита, расположенных на улице (на террасах кафе и возле ларьков – прим.ред);
• на территориях и в зданиях образовательных организаций;
• на расстоянии менее двух метров от окон и входов в здания;
• на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее трех метров от них;
• на пляжах;
• в больницах и на расстоянии менее 10 метров от них.
По словам инициаторов законопроекта, кыргызстанцы умирают или приобретают инвалидность из-за потребления табака и дыма в электронных устройствах для курения, а нынешние законы неэффективно борются с этим.
Токторов сказал журналистке «Клоопа», что электронные сигареты без никотина «могут вызвать определенные изменения в организме» — потому что «содержат аэрозоль».
«По данным, которые поступают нам как инициаторам закона, […] 30 процентов онкозаболеваний в Кыргызстане вызваны потреблением табака и аэрозоля. Это исследования международных организаций. Например, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации онкогологов», — пояснил депутат.
Справка: Не все электронные сигареты (по англ. вейп) содержат никотин. При курении вейпа нагревается раствор внутри — это производит пар (аэрозоль).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аэрозоль от вейпов содержит токсичные вещества, потребление которых имеет последствия для здоровья.
«Их долговременное использование, по-видимому, повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака легких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других заболеваний, также связанных с курением», — говорится в докладе ВОЗа.
Что еще может запретить этот законопроект?
• рекламу табака, кальяна и электронных сигарет;
• демонстрацию табачных изделий, кальянов и электронных сигарет в магазинах (их нужно будет держать там, где их не увидит покупатель – прим.ред);
• продавать сигареты поштучно или в пачках, содержащих больше или меньше 20 штук;
• производство, ввоз, хранение, оптовая и розничная торговля некурительных табачных изделий, за исключением насвая;
• производить насвай в домашних условиях и без лицензии;
• продавать насвай без надлежащей упаковки и акцизной марки;
• указывать на жидкостях для электронных сигарет их ароматизатор (например, вишневый).