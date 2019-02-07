Инфошум: Жээнбеков сам умеет держать зонт

Президент Жээнбеков держит зонт над директоркой одной из бишкекских школ. Фото: Пресс-служба президента Кыргызские издания и соцсети восхищаются фотографиями, на которых президент Сооронбай Жээнбеков самостоятельно держит зонт. Объясняем, почему это информационный шум. Восхищение президентом началось после его визита в одну из бишкекских школ — во время снегопада он сам держал зонт над собой и директорами посещаемых им школ (все попавшие на фото директора — женщины). В соцсетях Жээнбекова назвали «джентльменом». Джентельмен №1 Publicerat av Нургазы Мусаев Onsdag 6 februari 2019

Кыргызские издания «Спутник» и «Кактус» также восхитились поступком Жээнбекова, сравнивая его с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими чиновниками, над которыми зонты держали их помощники.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева написала пост в фейсбуке, в котором попыталась выяснить, что необычного в том, чтобы самостоятельно держать зонт. Она также опубликовала несколько снимков, на которых Жээнбеков сам держит зонт, еще будучи премьер-министром.

Зонт туууралуу талкууга карата. Премьер кезинен берки сүрөттөрү. Зонт көтөрүү – адаттагыдай эле көрүнүш. … Publicerat av Tolgonai Stamalieva Onsdag 6 februari 2019

Почему все это инфошум

Конечно, в поддержании имиджа «джентльмена» нет ничего плохого — так поступают многие политики, и не только в Кыргызстане. Но то, что президент сам держит зонт, ни на что не влияет.

В этой ситуации такой образ президента играет в пользу его противостояния со своим предшественником Алмазбеком Атамбаевым, который доверял зонт своим телохранителям. Однако эти публикации в СМИ и соцсетях отвлекают внимание от других важных новостей — например, о переполненности школ, которые посещал Жээнбеков.