Совбез прокомментировал уголовные дела против сторонников Атамбаева. Что важного прозвучало?

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев 7 февраля на пресс-конференции озвучил новые сведения по делам против сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Дела по бишкекской ТЭЦ. Жээнбековых не будут проверять

Сагынбаев заявил, что проверок в отношении президента Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека по делу о модернизации и аварии на бишкекской ТЭЦ не будет. По его словам, дело по ТЭЦ завершены, и доказательства собраны.

Почему это важно? После того, как часть Бишкека осталась без тепла из-за аварии на ТЭЦ в январе прошлого года, кыргызские власти начали разбираться в том, насколько рационально были потрачены средства китайского кредита на модернизацию централи, и кто виноват в самой аварии.

Депутатская комиссия пришла к выводу, что стоимость модернизации «завысили», а в кредитном соглашении по этому проекту «не прописали интересы Кыргызстана».

Разбирательство в делах по ТЭЦ проходило на фоне конфликта между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. В итоге среди обвиняемых оказались многие высокопоставленные чиновники, включая сторонников бывшего президента — например, бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Сочувствующие Атамбаеву и Исакову настаивают на том, что ответственность должен понести и Сооронбай Жээнбеков, потому что во времена своего премьерства он курировал завершительные работы по модернизации ТЭЦ, а в 2017 году именно его правительство выделяло деньги на ремонт в старом блоке централи.

Сторонники бывшего президента также настаивают на том, что в этих делах есть и вина Асылбека Жээнбекова, потому что он был спикером парламента, когда депутаты принимали соглашение с Китаем по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Дело Илмиянова. Экс-советник Атамбаева получил взятку в $150 тысяч

Сагынбаев озвучил новые сведения из дела бывшего советника Атамбаева — Икрамжана Илмиянова. По сведениям секретаря Совбеза, бывший чиновник взял в качестве взятки $150 тысяч от иностранной компании за то, чтобы власти сняли арест с ее автомобилей.

Почему это важно? Илмиянов был советником Алмазбека Атамбаева и одним из его преданных сторонников. В октябре 2018 года Илмиянова задержали в России и депортировали в Кыргызстан по обвинениям в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Само задержание Илмиянова стало знаком плохих отношений между Жээнбековым и Атамбаевым. Через месяц после его ареста в сети появились непроверенные данные о тратах предвыборного штаба Жээнбекова — согласно этой информации, реальные затраты президентской кампании были выше в 10 раз.

Позже в интервью своему же телеканалу «Апрель» Атамбаев предположил, что эти данные могли появиться из-за дела в отношении Илмиянова, но сам он не стал связывать себя со обнародованием этих сведений.

Дело Ибраимова. Озвучена сумма хищений в «Дастане»

Сагынбаев заявил, что бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов взял из кассы госпредприятия «Дастан» $270 тысяч, когда был его председателем.

Почему это важно? Сейчас в отношении Ибраимова есть как минимум три уголовных дела, которые связаны с его работой на должности градоначальника Бишкека и директора госкомпании «Дастан».

ГКНБ задержал Ибраимова в июле 2018 года — его обвинили в растрате имущества «Дастана» и незаконной передаче муниципальной земли в частные руки. В январе 2019 года он стал подозреваемым по делу о незаконной продаже пансионата «Солнечный берег» — этот пансионат был собственностью «Дастана».

Сам Ибраимов назвал уголовные дела против себя политическим преследованием — как и остальные чиновники в этом списке, он был сторонником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и покинул свой пост на фоне разногласий между действующим и бывшим президентами.

Дело Кулматова. Ущерб от «коррупционных действий» Кулматова составил 95 млн сомов

По словам Сагынбаева, ущерб от «коррупционных действий» экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова составил почти 95 млн сомов.

Почему это важно? Это дело связано со строительством школ — по версии следователей, Кулматов незаконно использовал грант от китайской компании TBEA для того, чтобы построить новую школу в Бишкеке.

На грант TBEA в $2 млн должны были построить две новые школы в регионах Кыргызстана, но Кулматова, по словам Сагынбаева, «вмешался» и перенаправил средства на строительство одной столичной школы.

Обвинения по этому делу Кулматову предъявили в мае 2018 года, а через месяц взяли под стражу. Сам бывший градоначальник Бишкека не раз говорил, что дело против него — это «политическое преследование» окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входит и он сам.

Совбез полагает, что Атамбаев может понести ответственность

Исключать возможность уголовного преследования бывшего президента Алмазбека Атамбаева нельзя, сказал Сагынбаев. По его словам, если свидетели или обвиняемые по политическим делам дадут в отношении Атамбаева прямые или косвенные показания, а также если будет принят закон о снятии с него неприкосновенности, то в отношении него могут начать уголовное дело.

Почему это важно? Инициаторами законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов стали депутаты парламента Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев — они считают, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Масалиев и Зулушев предлагают наделить генпрокуратуру полномочиями предъявить обвинение экс-президенту, а парламент, после тщательного изучения обстоятельств, сможет большинством голосов решить, стоит ли привлекать бывшего президента к ответственности.

К вопросу о пересмотре неприкосновенности экс-президента в парламенте привели два события — критика Атамбаева Жээнбекова в марте 2018 года (после этого действующий президент стал увольнять кадры Атамбаева), а также авария на бишкекской ТЭЦ двумя месяцами ранее.

В октябре 2018 года Конституционная палата признала абсолютную неприкосновенность экс-президента «неконституционной» и призвала депутатов разработать механизм,через который экс-президентов будут лишать их иммунитета. В ноябре 2018 года законопроект Масалиева и Зулушева одобрили в первом чтении парламента.

Имущество экс-вице-премьера Шадиева

По словам Сагынбаева, конфискованное у бывшего вице-премьер-министра Шадиева имущество перешло на баланс государства. Власти оценили его активы в 1,8 млрд сомов — в том числе, два его частных дома, офис в Бишкека, автомобиль «Тойота Лэндкрузер 150» и уставные доли в разных компаниях.

Однако пресс-секретарь судебного департамента при Верховном суде Наргиза Сагыналиева в разговоре с журналистом «Клоопа» сказала, что имущество Шадиева еще не отошло государству. По ее словам, защита Шадиева подала апелляционную жалобу на решение о конфискации, которую будет рассматривать Бишкекский горсуд.

Почему это важно? Аскарбек Шадиев покинул Кыргызстан в апреле 2018 года и вылетел в США, так как стал фигурантом уголовного дела о присвоении средств из премии Чынгыза Айтматова в 2017 году.

После его отъезда ГКНБ возбудил еще два дела против политика — за «незаконное пресечение границы» и «отмывание денег».

Шадиев еще шесть месяцев оставался депутатом парламента, и только в ноябре 2018 года кыргызский Центризбирком отозвал его мандат.

Соавтор: Эмиль Султаналиев