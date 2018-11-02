Аскарбек Шадиев перестал быть депутатом — его уже полгода ищут спецслужбы

Кыргызский Центризбирком решил прекратить полномочия депутата от фракции «Бир Бол» и бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Он покинул Кыргызстан полгода назад. Шадиева обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями и незаконном пересечении границы.

Решение об отзыве депутатского мандата Шадиева Центризбирком принял 2 ноября. Тот покинул Кыргызстан еще в апреле, но все это время был парламентарием.

Согласно заявлению ЦИК, Аскарбек Шадиев попросил фракцию «Бир Бола» лишить его мандата, а та одобрила это прошение 1 ноября. В самой фракции отказались комментировать эту информацию.

Полномочия Шадиева передали Эрмамату Тагаеву — следующему кандидату по партийному списку.

Премия Айтматова, побег из Кыргызстана и международный розыск

В Кыргызстане против бывшего вице-премьера завели сразу три уголовных дела. Первое завели еще в апреле — Шадиева подозревают в присвоении премии Айтматова в 2017 году.

По версии следствия, тогда Аскарбек Шадиев распорядился выделить 2 млн сомов на выплату премии Айтматова, хотя знал, что ее не будут присуждать. Эти деньги получил Арсен Закиров — завотделом комитета по международным делам и обороне парламента.

В конце апреля Шадиев бежал из Кыргызстана. Госкомитет нацбезопасности считает, что он вброд пересек реку на границе Кыргызстана и Таджикистана, из Таджикистана улетел в Москву, а оттуда — в Нью-Йорк.

В июне ГКНБ возбудил на Шадиева еще одно уголовное дело — по незаконному пересечению границы. Сейчас бывший вице-премьер находится в международном розыске.

В июле на Шадиева завели еще одно уголовное дело — его обвинили в отмывании денег.

2 ноября также стало известно, что следствие по делу Шадиева завершено — 5 ноября его рассмотрит Первомайский районный суд Бишкека.