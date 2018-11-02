У со-основателя «Клоопа» Бектура Искендера есть раздражающая большинство сотрудников, но нужная привычка. Оказавшись в офисе, он садится за оставленные без присмотра компьютеры авторов и редакторов «Клоопа» и публикует от их имени разную ерунду в социальных сетях.

Вот пример:

Одной из жертв рук Бектура стал аккаунт журналиста «Клоопа» Метина Джумагулова. Разумеется, никакую паутину он не ест.

Это выглядит простым дурачеством, но имеет важный смысл: так Бектур старается отучить сотрудников «Клоопа» оставлять свои аккаунты в соцсетях уязвимыми. Ведь в них может содержаться много личной информации: начиная от данных банковских карт и важных разговоров, заканчивая интимной перепиской.

Все это может оказаться в руках злоумышленников, которые будут вас шантажировать или просто украдут ваши деньги.

Роль такого злоумышленника и играет Бектур — к счастью, в нашем случае все ограничивается дурацкими постами в ленте.

Как же максимально обезопасить себя в социальных сетях? Давайте разберемся.

Не оставляйте ваши устройства без присмотра

Это очевидный и простой совет, но иногда о нем забывают даже журналисты-расследователи (обычно они до паранойи осторожны, когда дело касается кибер-безопасности):

«Привет. Я Илья, и я оставил свой ноутбук открытым на работе, так что люди могут писать глупые сообщения. Я люблю музыку Аббы, Канье Уэста и Аллы Пугачевой. Я собираюсь сбрить свою бороду — хочу выглядеть более доступным для кошек и маленьких собак», — такой пост недавно появился в ленте редактора Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности Ильи Лозовского.

Везде вне дома блокируйте свое устройство перед тем, как отойти от него (в идеале — вообще не выпускайте его из рук).

Для смартфонов достаточно заблокировать экран. Если у вас не стоит защита его разблокировки (паролем, графическим ключом, отпечатком пальца или Face Id), лучше немедленно поставьте ее. Необходимость подтверждать свою личность каждый раз, когда вы используете устройство, скоро перестанет раздражать, зато вы сильно обезопасите себя и всех тех, с кем переписываетесь.

С компьютерами тоже все просто. Если вы используете Windows, просто одновременно зажмите клавиши Win (это кнопка между Ctrl и Alt) и L. Чтобы заблокировать компьютер от Apple, нажмите сочетание клавиш Fn+Ctrl+Shift+Power (кнопка выключения).

Windows Win+L MacOS Fn+Ctrl+Shift+Power

Поставьте двухфакторную аутентификацию

Каждая крупная соцсеть или почтовый сервис предлагают пользователю такую функцию. После того, как вы включите двухфакторную аутентификацию, вам надо будет дважды подтверждать, что именно вы входите в ваш аккаунт.

Как это работает? Всякий раз, когда вы вводите логин и пароль от вашего аккаунта, на телефон приходит уведомление с просьбой подтвердить, что это именно вы пытаетесь зайти в аккаунт.

Несмотря на то, что это кажется не самым быстрым процессом, двухфакторная аутентификация признана одним из лучших способов защиты аккаунта от взлома. Даже если злоумышленники знают логин и пароль от вашего аккаунту, они не смогут зайти в него, не завладев еще и вашим телефоном.

Как настроить двухфакторную аутентификацию: