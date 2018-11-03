В Казахстане проходят слушания по делу задержанного в феврале 2018 года и подозреваемого в контрабанде бывшего депутата кыргызского парламента Дамирбека Асылбека уулу.

Дело состоит из 126 томов, свидетелями проходят 70 человек, а помимо кыргызского политика на скамье подсудимых еще 11 человек.

По мнению следствия, Дамирбек Асылбек уулу руководил организованной преступной группировкой, которая занималась контрабандой и за год провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге, из-за чего в казну не было выплачено более 99 миллионов тенге таможенных выплат.

Дамирбек Асылбек уулу до задержания казахскими спецслужбами был депутатом кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан». После задержания стало известно о его двойном гражданстве — кыргызском и казахском, и именно это стало причиной отзыва его депутатского мандата. Асылбек уулу перестал быть депутатом в апреле, а его место во фракции занял Руслан Чойбеков.

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