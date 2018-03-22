Скандал с социальной сетью «Фейсбук» и британской компанией Cambridge Analytica показал, насколько небезопасно передавать личные данные сторонним приложениям — ведь эти сведения могут использовать, чтобы воздействовать на самих пользователей.

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Пересказываем материал издания TheVerge о том, как относительно безопасно пользоваться «Фейсбуком» и передавать соцсети и сторонним приложениям минимум информации о себе.

1. Отключите геолокацию

Сведения о вашем передвижении, пожалуй, самые чувствительные из всех — если вы передаете эти данные сторонним приложениям или сервисам, то они смогут узнать, где вы живете, где питаетесь, как часто и куда ходите. С одной стороны логично давать доступ к этим сведениям специализированным сервисам, вроде Google Maps, но этого точно не следует делать для каких-нибудь сомнительных приложений.

Как отключить геолокацию на iOS (iPhone):

«Настройки» — «Конфиденциальность» — «Службы геолокации». В последнем меню видите список приложений, которые имеют доступ к вашим геоданным, находите среди них «Фейсбук» и ставите «Никогда» или «Используя». Вы также можете полностью отключить геолокацию.

Как отключить геолокацию на Android:

На разных версиях и прошивках Android разное меню — но в целом инструкции такие же, как и на iOS. Например, на версии Android 7.1.2 меню с настройками геолокации можно найти так: «Настройки» — «Разрешения» — «Разрешения приложений» — «Местоположение». Затем вы видите список приложений, находите подозрительные и отключаете им доступ.

2. Отключите подозрительные сторонние приложения

Некоторые сервисы и приложения могут просить вас предоставить им доступ к вашим данным, например, для авторизации на сайте или прохождения какого-нибудь очередного теста на «Фейсбуке». Именно таким образом Александр Коган получил доступ к личным данным 50 млн пользователей, которые затем продал Cambridge Analytica.

Отключить сторонние приложения можно перейдя по цепочке меню в «Фейсбуке»: «Настройки аккаунта» — «Приложения» — «Выполнен вход через Facebook».

Вы можете полностью отключить доступ к вашей информации со стороны всех приложений — для этого надо проскроллить немного вниз и нажать кнопку «Редактировать» в меню «Приложения, сайты и плагины» (на смартфоне до этого еще надо будет нажать на кнопку «Платформа»). Соцсеть спросит вас, хотите ли вы отключить доступ для всех приложений — если да, то соглашаетесь.

Вы также можете вручную отключить каждое подозрительное приложение, если не хотите разом отключать все (некоторые сайты, например, могут использовать ваши данные, чтобы вы могли входить к ним через аккаунт «Фейсбука»).

3. Ограничьте видимость постов

Вы можете сделать так, чтобы ваши посты в соцсети видела только определенная группа пользователей — например, только ваши друзья или друзья друзей. Изменить это можно, перейдя в «Настройки аккаунта» — «Конфиденциальность», там и меняете видимость будущих постов. В этом же меню вы также можете поменять видимость уже опубликованных постов.

В «Настройках аккаунта» в меню «Хроника и метки» вы можете включить проверку публикаций, в которых вас хотят отметить — на фотографии или в посте.

Вы можете также выключить распознавание вашего лица на фото или в видео в меню «Распознавание лиц».

4. Ограничьте информацию о себе

Чтобы поменять информацию о себе, зайдите в свой профиль в меню «Информация» — там вы можете редактировать и изменить степень видимости информации о вас, ваших родных, месте работы, образовании, контактах. Конечно, вы можете все это не менять, если считаете важным, чтобы все знали это.

Советы от Kloop.kg

1. Не используйте «Фейсбук» для важных переписок

Серьезно. «Фейсбук», тем более сейчас — это не та соцсеть и мессенджер, где ваши данные под надежной охраной. Вы можете переписываться с друзьями и обсуждать каждодневные дела, но ни в коем случае не делитесь там чувствительной информацией.

Если вам важна безопасность, установите Signal (ссылка для тех, у кого iPhone) в качестве мессенджера и/или пользуйтесь PGP-ключами для почтовых переписок на чувствительные темы — для этого есть расширение для Google Chrome, которое называется Mailvelope. На сайте Security in a Box есть подробная инструкция, как пользоваться Mailvelope (и в целом сам сайт полезный).

2. Настройте двухфакторную авторизацию

Если хотите дополнительно обезопасить свой аккаунт, даже в случае взлома вашего пароля, то поставьте двухфакторную авторизацию. Это можно сделать в «Настройках аккаунта» — «Безопасность и вход» в подменю «Настройка дополнительной защиты». Там включаете:

• Получать уведомления о неопознанных входах

• Использовать двухфакторную аутентификацию

• Выбирать трех друзей в случае проблем с авторизацией

В случае с настройкой двухфакторной авторизации через номер телефона будьте осторожны — доступ к вашему номеру имеют операторы связи и стоящие над ними государственные органы, если в вашей стране регистрация сим-карт происходит по паспортам.

3. Удалите «Фейсбук» или не волнуйтесь вообще

Если вам очень сильно важна безопасность, то лучше вообще не пользоваться «Фейсбуком». Но если вы считаете, что ваши сведения не представляют ценность для кого-либо, то можете пользоваться соцсетью дальше.

Помните, что соблюдение правил безопасности — это всегда компромисс с самим собой и отсутствие какой-то части комфорта. Но мы все-таки советуем последовать некоторым рекомендациям, чтобы злоумышленникам было сложнее вам навредить.