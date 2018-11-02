Скриншот из клипа Самары Каримовой «Асылкечим»

Певица Самара Каримова успела проработать на посту директора музыкального училища в Оше лишь один день — новый министр культуры Азамат Жаманкулов уволил ее. Подобное происходит уже во второй раз — в прошлом году Каримова один день работала директором музея.

Жаманкулов уволил Каримову вечером 1 ноября. Официальная причина в том, что приказ о ее назначении незаконно подписал статс-секретарь минкультуры, пока был в командировке. Теперь ему грозит выговор.

Днем того же дня Каримова провела свое первое совещание с коллективом училища и приступила к работе — об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

На саму должность ее назначили еще 24 октября, а спустя день минкультуры возглавил Азамат Жаманкулов.

Это не первый громкий уход Каримовой с руководящей должности — летом 2017 года она ушла с поста директора музея «Сулайман-Тоо», также проработав там всего один день. Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей.