Певица Самара Каримова успела проработать на посту директора музыкального училища в Оше лишь один день — новый министр культуры Азамат Жаманкулов уволил ее. Подобное происходит уже во второй раз — в прошлом году Каримова один день работала директором музея.
Жаманкулов уволил Каримову вечером 1 ноября. Официальная причина в том, что приказ о ее назначении незаконно подписал статс-секретарь минкультуры, пока был в командировке. Теперь ему грозит выговор.
Днем того же дня Каримова провела свое первое совещание с коллективом училища и приступила к работе — об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».
На саму должность ее назначили еще 24 октября, а спустя день минкультуры возглавил Азамат Жаманкулов.
Это не первый громкий уход Каримовой с руководящей должности — летом 2017 года она ушла с поста директора музея «Сулайман-Тоо», также проработав там всего один день. Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей.
После своего ухода, Каримова сказала в интервью «Азаттыку», что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».
В 2011 году Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.
Самара Каримова — первая кыргызстанка, набравшая миллион подписчиков в «Инстаграме» — по этому случаю она устроила вечеринки в Бишкеке и Оше в августе 2018 года.
Гендиректор главного телеканала Кыргызстана — КТРК — Илим Карыпбеков тогда назвал Каримову «одной из влиятельных женщин страны».
Редакция «Клоопа» предположила, что почти половина подписчиков певицы накручены. Ее посты получают в среднем в два раза меньше лайков, чем у других аккаунтов-миллионников, а сами лайки прибавляются резкими скачками — сразу по пять тысяч.
Сама певица тогда сказала «Клоопу», что ведет свой инстаграм сама и ничего не знает про накрутки.
Осенью 2017 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.