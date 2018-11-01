«Безопасный город». Суд отменил решение комиссии, которая признала незаконной победу российской компании

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Межрайонный суд Бишкека 1 ноября отменил решение независимой комиссии, которая признала незаконными итоги тендера по «Безопасному городу» — победителем тогда стала российская компания «Вега».

Член независимой комиссии по рассмотрению жалоб Эдиль Эралиев сказал журналисту «Клоопа», что ему не дали выступить во время процесса. По словам Эралиева, судья не объяснил своё решение, но должен будет это сделать в течение пяти дней с момента его оглашения.

Независимая комиссия по жалобам на процедуры госзакупок отменила итоги тендера 5 октября. В комиссии объяснили, что у «Веги» нет документов об успешном проведении подобных «Безопасному городу» проектов.

Жалобы на «Вегу» также поступали и от другого участника тендера — российской компании «Безопасность информационных систем» (БИС), которая тоже участвовала в тендере.

В свою пользу БИС привела документы от МВД России, которое жаловалось на завышение скорости автомобилей камерами «Веги», а также на их нестабильную работу. Представители «Веги» заявили, что устранили эти недостатки перед установкой камер в Кыргызстане.

Соавтор: Эмиль Султаналиев