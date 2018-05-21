ГКНБ обвинил Кулматова в коррупции при строительстве школы на китайский грант

Госкомитет нацбезопасности предъявил обвинение экс-главе Таможенной службы и бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову. Чиновника обвиняют в незаконном использовании $2 млн из гранта китайской компании ТВЕА, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека.

Cледователи ГКНБ предъвили обвинение Кулматову еще 18 мая, однако распространили информацию об этом только через три дня. Кулматова также во второй раз пригласили на допрос 21 мая.

По версии следствия, Кулматов в 2014 году, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 млн из гранта китайской компании ТВЕА, которая модернизировала ТЭЦ Бишкека.

Деньги предназначались для строительства двух новых школ в регионах Кыргызстана, но Кулматов, по версии следствия, перенаправил деньги на постройку школы в жилмассиве Калыс-Ордо недалеко от Бишкека.

«Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем компании “Альто Групп”, добился от китайской компании перечисления $1 млн напрямую на счет указанной частной компании», — сообщает ГКНБ.

Позже для завершения строительства школы выделили свыше 100 млн сомов из бюджета, хотя, согласно договоренностям, учебное заведение должны были построить только за счет гранта.

Госкомитет нацбезопасности задержал одного из руководителей частной компании-подрядчика, сейчас он находится в СИЗО.

Сотрудники спецслужбы провели обыски в доме чиновника, должностных лиц мэрии и руководителя компании «Альто Групп».

Сам Кулматов заявил, что идет политическое преследование окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входил и бывший мэр.

«Мое личное мнение — это дело политическое. Вы, сами видите, что происходит в Жогорку Кенеше, в мэрии города в отношении меня», — сказал он.

Кулматов сказал, что не понимает, о каком ущербе идет речь.

«В 2015-2016 годах мы строили школу в жилмассиве “Калыс Ордо”. Сегодня говорят, что было нецелевое использование средств. Мэрия эти деньги не видела. ТВЕА строила школу за свой счет. […] Мы вели технический надзор и провели коммуникацию. Мэрия только эту работу делала. Остальную работу вела сама компания», — сказал Кулматов.

В ГКНБ с Кулматова была взята подписка о невыезде.

Грант TBEA

Китайская компания TBEA выделила Кыргызстану грант в $20 млн по проекту «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Сама модернизация проводилась за счет китайского кредита в $386 млн.

По информации Нацэнергохолдинга, $2 млн грантовых средств потратили на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо. Также деньги из гранта потратили на разработку технико-экономического обоснования строительства Кара-Кечинской ТЭС, обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин», покупку двух новых автотрансформаторов и обучение персонала ТЭЦ Бишкека.

Однако документов, в которых бы детально описывалось, как именно потратили грантовые деньги, нет. Чиновники утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно.

Вопросы к использованию гранта и кредита появились после аварии на бишкекской централи, произошедшей 26 января. Тогда бишкекчане в течение нескольких дней оставались практически без тепла в квартирах, а температура воздуха ночью опускалась до -25 градусов по Цельсию.

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